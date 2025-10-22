ŽIVOT NA VAGI /

Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'

Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'
×
Foto: Rtl

22.10.2025.
9:45
Diana Bisaku
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽIVOT NA VAGI /
Puknuo led između Dominika i trenera Ede, pale teške riječi zbog jednog poteza: 'Svi me gledaju s osudom, stalno se moram opravdavati!'