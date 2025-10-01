Zelena čarobnica skrivena iza poznatog

Čvarci su ovdje hrskavi baš kako treba, trganci s vrhnjem nude zaborav od svega, šaran miriši sa rašlji tako da ga poželite pojesti prije nego je gotov, srnetina, zečetina, svinjetina spremaju se na sto načina a domaće rakije – od mirte do bademove nešpule, slatke aronije, medice, kruške, vilijamovke, bude i razbude najveću letargiju. Craft piva i sve poznatija vina začinit će svaki obrok i teku ovdje u suglasju s hranom a glavne okosnice domaćeg obroka su sirevi, med, domaće mlijeko i sezonsko povrće ubrano tik pred pripremu. Sve iz vrtova, polja, brižno spremljeno s ljubavlju u regiji koja se diči domaćim proizvodima. Regija meda, vina, zlatnih piva i beskrajnog zelenila.

Ova zelena županija je uzbudljiva kombinacija svega na malo prostora– spoj adrenalina, gastro veselja, mirne prirode ispod koje se komešaju stoljeća burne povijesti i lokalnih priča koje te obore s nogu.

Od wellnessa do vina, od adrenalina do šetnje među legendama

Ako još niste otkrili gdje bi krenuli ovog hirovitog proljeća– vrijeme je da se zaputite na istok, tamo gdje priroda diše združeno punim plućima kroz čak tri planine, gdje se doživljaji množe u neplaniranom slijedu, a vrijeme uspori da bi doživljaj više bio potpun.

LJEKOVITA OAZA I UTOČIŠTE ZA UMORNE

U Daruvaru znaju kako razmaziti gosta onim najboljim; ušuškati će vas u zagrljaj ljekovitih termalnih voda, pobrinuti se za svaki iscrpljeni organizam i dodatno produžiti boravak ponudom bogate trpeze i finih piva.

Zamislite mjesto gdje voda liječi i grije ljekovitim termalnim isparavanjima, mirisi prirode umiruju, a perivoj vas katapultira u mirisne senzacije cvjetnih grmova i raskošnih stabala. Ovdje jutro započinje toplim kupanjem u termalnoj vodi, a dan završava šetnjom kroz povijesni perivoj pod krošnjama legendarnog ginka. Ili za stolom, gdje ljubav ipak glasnije šapće kroz finu hranu i kapljicu.

Daruvar vas neće ušuškati samo u termalni raj svog wellnessa, ljekovitih voda, masaža, tretmana, šetnje perivojima i chillanjem pod Ginkom, već će vas srdačno pozvati i na čašu majstorskog piva. Iz Daruvarske pivovare, kultne postaje svih pivoljubaca, ima tome već, mjesto pod suncem je našao sjajan pivski projekt 5. element,koji kroz liniju zanatskih piva spaja inovaciju, priču o povijesti pivarstva na ovim prostorima i kombinira craft pive s lokalnim sirevima.

Iza 5. elementa stoje vrhunski pivari daruvarske Pivovare, najstarije industrijske pivovare u Hrvatskoj, koja još od 1840. njeguje svoju strast prema hmeljnom napitku. Svako pivo iz linije 5. element nosi svoju osobnost – od svježeg, citrusnog Pale Alea do kompleksnog i zavodljivog Stouta.

Doručak za šampione u domaćem OPG-u

U OPG PIRAK jutra uredno započinju uz moslavački doručak – domaća jaja, kobasice, svježi sir, zapečeni kruh, voćni džemovi i med koji donosi okuse cvijeća iz livade. Tu su i pohane tikvice, ukusni omleti sa šampinjonima, naresci svih boja i oblika. Sve iz domaće proizvodnje, svježe, sezonsko i posluženo s ljubavlju. Hrana je ovdje je priča o zemlji, rukama koje je obrađuju i običajima koji se prenose kroz stol.

Na imanju možete predahnuti u etno-sobi, provozati se fijakerom, prošetati vinogradom, ubrati grozd graševine ili jednostavno predahnuti pod trijemom. Za one željne doživljaja više– tu su i stare igre, prirodni vrt, staze za šetnju i srne koje ponekad došeću do prozora.

Brunch kod Grofa Lovskog – kraljevski zalogaji u srcu Čazme

U Čazmi je poseban hit jedna posebna kućica. Riječ je o gastro-oazi Grof Lovski, mjestu koje se iz skromne kućice pretvorilo u raskošnu postaju za sve ljubitelje mesnih delicija. Ovdje posjetitelje dočekuje miris domaće divljači, kreativno serviran u obliku pikantnih kobasica i ćevapa koji su se smjestili u slasne burgere – sve iz domaće radionice obitelji Lovski.

Na meniju se ističu pikantne kobasice i hrenovke u tortilji s domaćim umakom, ali i nešto posebnije – ćevapi od muflona, šiš burger, te sve popularniji smash burger, oplemenjen kineskim kupusom, novim umakom i sirom, po recepturi nadograđenoj u dijalogu s gostima.

Vinarija Coner – diskretan glamour s vinskih brežuljaka

Vinarija Coner, s bajkovitom pozicijom na brežuljcima, nudi ponešto više od dobre kapljice. Vina koja pričaju priču tla, zraka i ruku koje ih stvaraju, dočekat će vas s osmijehom domaćina. Degustacije, domaći zalogaji i pogled koji obara s nogu – ovo je mjesto gdje vino nije dodatak, nego glavna zvijezda. Prošećite kod zalaska sunca na glavne vinograde iza vinarije, a potpuno oduševljene je definitivno njihov smještaj. Spavat ćete kao bebe. A za stolom uživati u delicijama iz vrta i polja.

Ovo elegantno utočište ukopano u zemlju, udaljeno 15ak minuta vožnje od Bjelovara, s pogledom koji odmara dušu. Ispod površine skriva se sofisticiran restoran s kapacitetom za stotinu gostiju, dok se u prozračnom staklenom dijelu natkrivene terase može uživati uz još dvjestotinjak mjesta. Graševina iz njihovih podruma već je nekoliko puta ovjenčana zlatom: na Vinodaru 2022., zatim u Zelini 2024., dok su u Budrovcu iste godine proglašeni šampionima. Uz vinariju, među vinogradima, smješteni su apartmani i sobe najviše kategorije, namijenjeni onima koji žele usporiti i probuditi se uz tišinu zelenila. Djecu čeka veliko igralište a ljubitelji konja ovdje su na svom terenu – kroz imanje prolazi uređena konjička staza koja prati ritam valovite Bilogore.

QUAD AVANTURA ZA ADRENALINSKE ENTUZIJASTE

Za one kojima srce brže zakuca na zvuk motora i šum šume pod kotačima, adrenalinske ture u Narti - Adventure Bjelovar, odlično su rješenje za adrenalinske entuzijaste. Domaćini vas dočekuju s nestvarno dobrim gulašem od srnetine a da ne ništa ne manjka, nakon obilnog gulaša od mekanog srnećeg mesa i domaće tjestenine, doplovit će na stol, slasna domaća pizza.

Osim vožnji quadovima, u ponudi nude i bicikliranje, pješačenje i enduro ture šumom, uz iskusne vodiče koji poznaju staze kao svoj džep. Aktivnosti su dostupne za jednodnevne i višednevne izlete, uz mogućnost smještaja, obroka i relaks zone. Briga o djeci također je uključena, pa roditelji mogu na vožnju bez stresa.

GREENBERG – ENGLESKA ELEGANCIJA I DOMAĆI ŠARM

Ako ste u potrazi za mjestom koje spaja prirodu, rustikalnu eleganciju i autentični šarm, restoran Greenberg, smješten samo nekoliko kilometara od centra Daruvara, pravo je iznenađenje.

Smješten uz Zeleni brijeg, u okruženju pašnjaka, livada i potoka, ovaj restoran nudi ne samo fantastičnu hranu, već i potpuno iskustvo staro/novog šarma kroz elegantno uređen objekt i vrt koji podsjeća na engleski vrt.

Svojom toplom atmosferom, savršeno se uklapa u prirodni ambijent, a ponuda jela koja varira od lokalnih specijaliteta do ozbiljnih gastro izazova, zadovoljit će i gunđave koji vječno prigovaraju.

Smjestite se u udobnoj sjenici podno raskošnog hlada, uživajte u zelenom tepihu istkanom od proljeća i sačekajte dok Marin Kelbasa, našički kuhar, chef i suvlasnik ovog restorana pripremi spektakl. Malo životinjsko carstvo s praščićima, kozama zečevima, razgalit će najmlađe a ispod trijema će na vas škiljiti fino ugojena maca, dok čeka ukusnu porciju.

GAREŠNICA - CARSTVO BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI I DOM BROJNIH VELIKANA

Jedno od nezaobilaznih odredišta u Garešnici je Centar za Posjetitelje Natura 2000, smješten u preuređenoj zgradi bivšeg Društvenog doma. Ova multikulturna građevina ima fascinantnu prošlost, budući da je služila različitim svrhama, uključujući kino, noćni bar i trgovinu. Danas, u okviru projekta “Zeleni vrtovi Poilovlja,” vrijednog 22,5 milijuna kuna, Centar je postao kulturni biser ovog područja. Ne zaboravite posjetiti i mali muzej Ive Robića čije je glazbeno naslijeđe zadužilo ovaj kraj kao i cijelu Hrvatsku a njegova slava davno obišla globus. Priču o Garešnici pročitajte ovdje.

Tanjur kao zemljovid sreće nalazi se kod Bake

Na obroncima Bilogore, tik do Garešnice, smjestilo se Imanje Kod Bake u Kapelici – mjesto gdje kuhinja miriše na djetinjstvo, a tanjur priča priče. Kruh iz krušne peći, jela na žlicu, kremšnita od batata i janjetina koja se sama odvaja od vilice. A to je samo uvod u brojnu paletu tradicijskih jela koja su ovdje dobila vlastiti potpis.

Chefica Danijela Crnjak Andri i njezin suprug Zdravko ne kuhaju samo za nepce, već i za dušu. U njihovu kuhinju ulazi se s poštovanjem prema receptima prošlih vremena, a izlazi s osmijehom i punim srcem. Zato nije čudo da su među 100 najboljih restorana u Hrvatskoj. Preporuka? Fileki, buncek sa zeljem, rižoto sa šparogama ili janjetina s pireom od buče – nemoguće je pogriješiti.

Prvi hrvatski hotel za pčele

A ako malo skrenete s puta, čekat će vas još jedno čudo – prvi hrvatski hotel za pčele s pet zvjezdica, stvoren s ljubavlju obitelji Balja. Ovdje možete razgledati pčele, naučiti o pčelarstvu, pa čak i unajmiti vlastite košnice. Sve brige o njima preuzima obitelj, a vi ste dobrodošli u bilo kojem trenutku – i vi, i vaše pčele.

U apiterapijskoj kućici možete udisati medni zrak, ljekovit za pluća i duh, dok iz ležaljke gledate borove i slušate zujanje. Med, matična mliječ i pčelinja kozmetika dostupni su i za dostavu do Zagreba koja besprijekorno funkcionira.

Ne morate odabrati samo ponešto od svega – spojite doživljaj u sve. Povežite wellness i vino, šetnju i adrenalin, priče iz kulturu i raskošnu trpezu. U BBŽ ništa ne morate isključivati, osim mobitela i briga. Ovdje vas čeka – doživljaj više.

