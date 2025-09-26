Vulkal vas poziva na Dan otvorenih vrata na Resnik!

Događanje započinje u 9 sati, a cilj mu je pružiti vozačima pravovremenu i sigurnu pripremu za nadolazeću zimsku sezonu.

Posjetitelje očekuje prezentacija najnovijih zimskih i cjelogodišnjih guma, naplataka, TPMS senzora i dodatne zimske opreme. Uz stručne savjete i aktualnu ponudu, pripremljeni su i prigodni pokloni te gastro kutak za sve goste.

Program je osmišljen i za najmlađe, koji će uživati u svojoj fun zoni uz nastupe mađioničara, oslikavanje lica i druženje s maskotom Gumenim. Ljubitelji sporta imat će priliku osvojiti vrijedne nagrade – dres ili loptu MRK Sesvete, potpisani dres igrača GNK Dinamo, a posebna atrakcija bit će druženje s rukometnom legendom Igorom Vorijem.

Osim zabavnog programa, Vulkal podsjeća vozače i na važnu zakonsku obvezu - od 15. studenoga na vozilima moraju biti montirane zimske gume. Upravo je razdoblje pred nama idealno za njihovu zamjenu, jer se na taj način izbjegavaju sezonske gužve i višesatna čekanja u servisima.

„Želimo svojim kupcima i partnerima ponuditi više od vrhunske ponude guma i opreme. Dan otvorenih vrata prilika je da zajedno provedemo ugodno i korisno vrijeme, a pritom se pripremimo za izazove koje donosi zimska vožnja“, poručuju iz Vulkala. Vulkal poziva sve građane da u subotu posjete njihov centar u Resniku, dođu u društvu obitelji ili prijatelja i provedu dan ispunjen zabavom, korisnim informacijama i dobrim iskustvima.

Besplatan parking osiguran je za sve posjetitelje na samoj okaciji.

Dođite i vi na Dan otvorenih vrata Vulkala, 27. rujna od 9 sati, Slavonska avenija 19c, Zagreb!