Brz i jednostavan postupak omogućuje svakome da iskoristi vrijednost plemenitih metala, a fleksibilni rokovi rezervacije predmeta pružaju priliku povrata predmeta u trenutku u kojem to klijentima najviše odgovara.

Dvije usluge na jednom mjestu: otkup i zalog zlata

Financijska kriza značajno je podigla potražnju za ovakvim tipom usluga. Tvrtka koja je zadobila povjerenje velikog broja građana otkupljujući zlato, Auro Domus, odlučila je klijentima ponuditi obje usluge. Ovaj vodeći hrvatski lanac u otkupu zlata u svojih sedamdesetak poslovnica širom zemlje uz otkup, nudi i uslugu zaloga zlata. U planu je i povećanje tog broja.

„Dvije usluge na jednom mjestu”, ističu u Auro Domusu, „olakšavaju izbor klijentima koji sad imaju mogućnost svoje predmete od plemenitih metala prodati ili privremeno založiti”.

Ljudima je ponekad potreban novac kao kratkoročni financijski most do likvidnijih dana. Do novca se može doći na više načina, a jedan od njih je – založiti neki vrijedni predmet poput zlatnog nakita, sata ili zlatnika. U Auro Domusu za to možete dobiti prilično visok novčani iznos, koji nerijetko iznenadi i samog klijenta.

Kako založiti zlato?

Proces zaloga jednostavan je i brz. U poslovnicama stručni djelatnici ove tvrtke besplatno procjenjuju doneseni zlatni predmet. Ukoliko se klijent složi s ponudom, odmah po potpisu ugovora isplaćuje mu se gotovina. Od isplaćenog iznosa, klijent uplaćuje rezervaciju predmeta. Auro Domus zadržava predmet na osiguranoj pohrani, a klijent se po svoj dragocjeni predmet može vratiti i otkupiti ga natrag kad god bude htio odnosno mogao. „Na ovaj ste način brzo i elegantno zatvorili vašu financijsku potrebu, a vrijedni zlatni predmet ostao je u vašem vlasništvu”, objašnjavaju u Auro Domusu-u.

Pokazalo se kako su tržištu potrebne usluge zaloga zlata. Dobitna je to kombinacija i za zalagaonicu i za klijenta. Mnogi građani posjeduju zlato koje možda ni ne koriste, ali upotrijebivši ga kao zalog, mogu jednostavno doći do potrebne gotovine. Zlato pri tom ostaje u njihovom vlasništvu, kao sredstvo potencijalnog budućeg unovčavanja.

Auro Domus ima kvalitetan tim korisničke podrške. Za sve informacije dovoljno je nazvati besplatni broj telefona 0800 73 72 ili poslati upit na info@aurodomus.com.