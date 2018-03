Znate li da zdravlje svoje mačke možete vidjeti?

Pravilna prehrana važna je za cjelokupno zdravlje i dobrobit vaše mačke. Štoviše, ona je osnova njezinog sretnog života.

S godinama se životni stil i tjelesno stanje vaše mačke mijenjaju, a samim time i njezine prehrambene potrebe. No, važnost crijeva kao najvećeg organa imunološkog sustava u tijelu ostaje ista, pa je važno da im se u svakoj životnoj fazi osigura primjerena zaštita.

Zato su PURINA nutricionisti i veterinari razvili liniju PURINA ONE proizvoda s BIFENSIS® formulom, koja potpomaže zdravlje vaše mačke iznutra i izvana u svakoj životnoj fazi, bez obzira na stil života. Jedinstvena PURINA ONE BIFENSIS® formula sadrži korisne funkcionalne bakterije, koje znanstveno dokazano jačaju prirodnu obranu vaše mačke izvana i iznutra. Prednosti ove iznimno kvalitetne i uravnotežene prehrane pokazuju i rezultati PURINA ONE trotjednog izazova.

Već prvog tjedna razina energije i vitalnosti vaše mačke trebali bi se povećati zbog kvalitetne, potpune i uravnotežene PURINA ONE prehrane, a primijetit ćete i da vaša mačka ima sjajan apetit.

Budući da je PURINA ONE hrana bogata odgovarajućim izvorima vlakana te da sadrži cikoriju, koja dokazano poboljšava zdravlje crijeva i utječe na laku probavljivost, tijekom drugog tjedna uočit ćete da je stolica vaše mačke mala i čvrsta.

Inovativna BIFENSIS® formula bogata je i omega-6 masnim kiselinama te esencijalnim vitaminima i mineralima, koji dokazano utječu na sjaj krzna i zdravlje kože, dok visoka razina antioksidansa pomaže da oči vaše mačke ostanu sjajne i zdrave.

PURINA ONE proizvodi s BIFENSIS® formulom, uz omega-6 masne kiseline, sadrže i korisne funkcionalne bakterije, termički obrađene laktobacile i ključne hranjive tvari koje, osim navedenih promjena vidljivih već unutar trećeg tjedna, dokazano potiču prirodno lučenje antitijela crijevnog imunološkog sustava. Na taj način formula pridonosi unutarnjem zdravlju mačke, optimizirajući crijevnu mikrofloru i jačajući prirodnu obranu vaše mačke.

Dostupna u širokom rasponu ukusnih receptura s visokokvalitetnim sastojcima, PURINA ONE potpomaže zdravlje vaše mačke sukladno njezinim specifičnim potrebama, životnoj fazi i stilu života. Isprobajte PURINA ONE hranu danas i mogli biste uočiti vidljive promjene u samo tri tjedna.

PURINA ONE. Vidljivo zdravlje danas i sutra.