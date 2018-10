Žena otkriva metodu: postoji način da počnete pričati na engleskom jeziku za 14 dana

Ivona (54) otkrila je jedinstvenu metodu brzog učenja engleskog jezika! Pročitajte intervju i saznajte kako i vi već danas možete naučiti engleski jezik s pomoću jednostavne metode učenja jezika…

– Jeste li prije učili engleski?

Prethodno sam pokušavala učiti engleski jezik na tečajevima, no zbog posla mi nije odgovaralo vrijeme njihova održavanja s obzirom na to da su se satovi održavali u određeno vrijeme i na određenom mjestu. Ljudi moje generacije nekada su smatrali da im engleski zasigurno nikada neće trebati.

– Što vas je motiviralo da engleski učite pomoću švicarske metode?

Dok sam boravila u inozemstvu, nisam razumjela ništa što bi mi netko rekao niti sam, naravno, mogla odgovoriti. Isto tako, u svakodnevnom životu bila sam nesigurna svaki put kad bih trebala govoriti na engleskom. To mi je stvaralo veliku nelagodu i stoga sam odlučila što prije naučiti engleski. Više nisam željela pohađati tečajeve jezika jer nisam imala vremena za njih, a oni su u konačnici i jako skupi! Na internetu sam naišla na pozitivne komentare mnogih o Švicarskoj metodi. Privuklo me to što jezik mogu učiti u vrijeme koje mi odgovara, ili kod kuće ili na bilo kojem mjestu na kojem imam pristup računalu ili telefonu. Činilo se da je to ponuda koju vrijedi isprobati!

– Kako je izgledalo vaše učenje?

– Prijavila sam se za program putem interneta i odmah sam ga dobila e-poštom. Mogla sam učiti jezik u svoje slobodno vrijeme bez obzira na to gdje sam se nalazila. Više nisam gubila vrijeme na besmislene aktivnosti. Umjesto toga, dobro sam iskoristila vrijeme učeći engleski. Ova neobična metoda nije nimalo nalik tečajevima jezika! Lekcije koje su bile dobro osmišljene i zanimljive pomogle su mi u tome da uživam u učenju s pomoću Švicarske metode. Svidjelo mi se to što sam mogla učiti prema vlastitom ritmu i ponavljati gradivo sve dok ga ne bih u potpunosti svladala. Učenje je bilo lako, a uz praktične zadatke i testove mogla sam testirati i utvrđivati znanje. Bilo je sjajno. Nakon svake lekcije postajala sam sve sigurnija.

– Koliko dobro znate engleski dva tjedna nakon prve lekcije?

Sada je moje znanje engleskog mnogo bolje. Čitanje i sastavljanje rečenica više mi ne stvaraju probleme. Bilo je lakše nego što sam mislila! A što je najvažnije, sada imam samopouzdanja. Više ne osjećam sram i ne izbjegavam razgovore na engleskom. Ovu metodu preporučila sam čak i svojoj poznanici!

– Što biste poručili onima koji još nisu počeli učiti engleski?

Danas ne možemo bez engleskog jezika! Stoga odaberite moderni i praktični način učenja. Švicarska metoda uistinu je jedinstvena i iznenađujuće jednostavna. Nemojte oklijevati, prijavite se za program kako biste se konačno mogli koristiti engleskim jezikom!

