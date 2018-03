ŠOKANTNO: Sve više Hrvata ima problem sa smradom nogu. Reagirajte odmah jer možda imate gljivičnu infekciju stopala!

Imate li problema s izuvanjem u javnosti? Sramite li se svaki put kada idete u goste? Niste jedini! Jeste li znali da ovaj sramotni problem uzrokuje neugodnosti sve većem broju Hrvata (ni žene nisu pošteđene)?

Pokušali ste sve, ali ništa vam nije pomoglo? Jesu li vam savjetovali redovito mijenjanje pamučnih čarapa, korištenje spreja za dezinfekciju, namakanje stopala u kupkama, nanošenje antibakterijske kreme i što sve ne? Međutim, vaše noge i dalje imaju neugodan miris i za taj problem saznaju svi čim se izujete.

Odlazak dermatologu je za mnoge jako sramotan iako svi znaju da su dermatolozi zasigurno vidjeli i puno gorih slučajeva. Također, savjetuje se odlazak na skupo lasersko uklanjanje gljivica. Pored smrada, čest problem su ispucale pete koje drugima ukazuju da je vlasnik nogu nemaran i neuredan, što nije točno. Unatoč redovitoj pravilnoj higijeni stopala, pilinzima i kremama, nepodnošljiv smrad je uvijek prisutan, kao i ispucale pete .

Što uzrokuje nepodnošljiv smrad, pucanje kože peta i oticanje stopala?

Smrad nogu nije vaša krivica, već ga uzrokuje gljivična infekcija stopala . Ona se uglavnom razvija na stopalima i oko prstiju. Gljivicama se može zaraziti na razne načine. Najčešći su:

hodanje po javnim prostorima kao što su svlačionice, bazeni i javna kupališta

loša higijena stopala

dugotrajno nošenje zatvorene obuće

prekomjerno znojenje stopala.

Gljivica na stopalima se ne treba sramiti jer se svakom može dogoditi da ih dobije. Jedna od najčešćih gljivičnih infekcija je atletsko stopalo – infekcija koja se širi na sve dijelove stopala i nokte.

Otvorena obuća i izuvanje ne smiju predstavljati problem. Pogotovo zato što postoji metoda koja na lak, brz i potpuno prirodan način riješava problem s gljivicama i smradom .

Ne radi se samo o sramoti i estetskom problemu: gljivične infekcije su OPASNE

Kako najlakše prepoznati gljivičnu infekciju? U tom slučaju je koža stopala prekrivena slojem koji podsjeća na kredu, a mrtve stanice kože na tabanima i između prstiju se ljušte. Mnoge osobe se suočavaju s ovim problemima. Provjerite imate li gljivičnu infekciju:

neugodan miris nogu

ispucala koža koja se ljušti

nepravilan oblik noktiju

lokalno zadebljanje kože stopala

smeđi ili žuti nokti

svrbež i peckanje

mjehurići na stopalima

utrnulost i trnci

žljebovi i bijele mrlje na noktima

OPREZ: Najveći problem kod gljivičnih infekcija je u taj što situacija može biti samo GORA – gljivice ne nestaju same od sebe nakon što se jednom pojave. One se šire i stvaraju još veći problem.

Budući da ovo stanje može biti vrlo opasno jer može zahvatiti cijelo stopalo, prste i nokte , savjetovat vam odlazak dermatologu, laserski tretman i pijenje propisanih tableta. Odlasci dermatologu su za mnoge neugodni, laserski tretmani skupi i izazivaju blagu bol i nelagodu, a liječenje tabletama je dugotrajno i zahtijeva pojačanu higijenu stopala. Osim toga, postoje prašci i sprejevi čije korištenje može samo privremeno zamaskirati problem i ublažiti smrad. Oni ne mogu ukloniti gljivice tako da se tretman tu ne završava. Vaša alternativa je 100% prirodno rješenje za uklanjanje gljivične infekcije i smrada nogu .

Što uzrokuje pojavu nesnosnog smrada koji svi osjete kada se izujete i kako to spriječiti?

JESTE LI ZNALI? Dulje nošenje zatvorene obuće dovodi do prekomjernog znojenja vaših stopala. To pojačano znojenje može dovesti do toga da strepite svaki put kada se trebate izuti. Bakterije koje žive na koži i cipelama jedu vaš znoj i stvaraju kiselinu koja smrdi. To je tvrdnja japanskih studija. Na prirodni proces znojenja se ne može utjecati, ali je moguće smanjiti brojnost bakterija stvaranjem uvjeta koji će biti nepogodni za njihov opstanak.

Posebnu pozornost je potrebno posvetiti higijeni stopala i obuće. Što se tiče obuće, nakon svakog nošenja potrebno ju je dobro posušiti prije nego što se ponovno obuje. Također se preporučuje uporaba sprejeva za dezinfekciju i nošenje pamučnih čarapa.

Stopalima treba kupka sa slanom vodom jer sol izvlači vlagu i smanjuje količinu bakterija. Da biste što više smanjili broj bakterija, u kupku dodajte malo octa. Piling stopala se preporučuje jer uklanja mrtve stanice kože kojima se bakterije hrane. Nakon toga slijedi nanošenje antibakterijske kreme.

Nažalost, ako već imate gljivičnu infekciju stopala, neće vam pomoći obična antibakterijska krema.

Znanost potvrđuje: SADA se možete riješiti smrada nogu, ispucalih peta i gljivične infekcije stopala 100% prirodnim putem s revolucionarnom formulom koja sadrži isključivo prirodne sastojke (TESTIRANO!)

Ako se pojave bilo kakvi simptomi gljivične infekcije, pa čak i u blažem obliku – ne čekajte ! Smrada, otečenosti stopala, ispucale kože peta i svih drugih neugodnih simptoma se možete lako riješiti već u ranoj fazi.

Konačno i u Hrvatskoj možete nabaviti CleoLUX – revolucionarno rješenje u borbi protiv smrada nogu i gljivičnih infekcija s djelovanjem na više razina.

CleoLUX sadrži kombinaciju probranih i ispitanih prirodnih sastojaka koji na revolucionaran način rješavaju probleme s neugodnim mirisom, znojenjem stopala, ispucalom kožom i gljivicama – brzo i učinkovito:

gljivice nestaju sa stopala i noktiju

svrbež i ljuštenje se povlače

stopala dobiju ugodan miris

znojenje stopala prestaje

ispucala koža zaraste

lakše se krećete

imate njegovana i lijepa stopala.

Zašto je CleoLUX krema tako učinkovita u rješavanju problema s neugodnim mirisom stopala i gljivičnim infekcijama već nakon prvog nanošenja?

Krema CleoLUX je dokazano učinkovita, potpuno prirodna alternativa dugotrajnim tretmanima i laserskim zahvatima. CleoLUX djeluje strateški zahvaljujući kombinaciji iznimno moćnih prirodnih sastojaka koji već nakon prvog nanošenja smanjuju znojenje, svrbež, ljuštenje i neugodan miris.

Ekstrakt ružmarina : poboljšava prokrvljenost kože i ima pozitivan utjecaj na svježinu i cjelokupno zdravlje kože. Također smiruje i regenerira nadraženu kožu.

: poboljšava prokrvljenost kože i ima pozitivan utjecaj na svježinu i cjelokupno zdravlje kože. Također smiruje i regenerira nadraženu kožu. Ekstrakt čička : znanstveno dokazano pomaže kod kožnih infekcija, kao i kod psorijaze i seboreje.

: znanstveno dokazano pomaže kod kožnih infekcija, kao i kod psorijaze i seboreje. Ekstrakt kadulje : prokrvljuje i dubinski čisti kožu, štiteći ju od infekcija i osvježavajući ju.

: prokrvljuje i dubinski čisti kožu, štiteći ju od infekcija i osvježavajući ju. Salicilna kiselina: potiče staničnu regeneraciju i pročišćava pore. Djeluje i kao antiseptik i umiruje svrbež.

Dokazano djelovanje formule s 4 učinkovita sastojka u borbi protiv neugodnog mirisa nogu ne samo da će vas osloboditi gljivične infekcije – već ćete imati zdrava, lijepa i njegovana stopala koja će imati ugodan miris.

Odlučite se za prirodnu, učinkovitu i dokazanu formulu koja će vaša stopala učiniti mekima, lijepima i zdravima te vas riješiti smrada, ispucalih peta, otečenosti stopala i gljivične infekcije.

Riješite se neugodnog mirisa nogu i gljivičnih infekcija stopala! Iskoristite akciju samo za vas – SAMO DANAS 50 % popusta!

Zašto biste se sramotili svaki put kada se trebate izuti kada se već danas možete riješiti neugodnog mirisa stopala sa 100% prirodnom formulom.

Iskoristite jedinstvenu priliku – AKCIJA JE OGRANIČENA: samo za čitatelje ovog članka smo pripremili čak 50 % popusta na revolucionarnu kremu CleoLUX! Uštedite čak polovicu vrijednosti ove izvrsne kreme. Umjesto za 459,94 kn sada je možete dobiti za samo 229,97 kn OVDJE >>

UPOZORENJE: Zbog povećane prodaje dnevne narudžbe su ograničene.