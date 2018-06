Počela je sezona potražnje za klima uređajima

Kao i svake godine, svi počinju razmišljati o kupnji odgovarajućeg klima uređaja koji najbolje odgovara našim potrebama i mogućnostima, bilo financijskim bilo prostornim. Toplina koja nam dolazi s ljetom je neizbježna, a udobnost boravka u zatvorenom prostoru tijekom ljeta, ali i zime je postala prijeko potrebna. Pronaći klimu koja ima sve potrebne funkcije i ne zauzima previše prostora ili ne odskače izgledom u prostoriji je teško, i sve to unutar određenog budžeta.

Na tržištu imamo veliki spektar klima uređaja, svaki je drugačiji i posebniji od onog drugog, ipak, prilikom odabira klime, bitno je razmišljati dugoročno i fokusirati se na kvalitetu. Prema vrsti, klima uređaje dijelimo na mobilne koji su dosta bučni, split klime koje se sastoje od dva odvojena dijela, single-split i multi-split klime koje imaju opciju hlađenja ili grijanja više prostorija odjednom.

Naravno, klime razlikujemo i po tipu unutarnje jedinice. Najčešće su korištene zidne jedinice, ali postoje i kanalne, idealne za skrivenu ugradnju, zatim kazetne unutarnje jedinice, prikladne za ugradnju u strop, te podno-stropne jedinice koje se ugrađuju na pod ili strop.

Malo je poznato da i brend Vaillant, osim sustava grijanja i hlađenja proizvodi i prodaje i klima uređaje koji su zbog svoje kvalitete i dugovječnosti sve više prepoznatljivi na tržištu.



Vaillant širom svijeta nudi energetski učinkovite i ekološki prihvatljive sustave grijanja, hlađenja i ventilacije s naglaskom na obnovljivim izvorima energije. Proizvodni program Vaillanta obuhvaća solarne sustave, geotermalne dizalice topline, ventilacijske sustave za nisko-energetske objekte, visokoučinkovite kondenzacijske plinske uređaje za grijanje, električne uređaje za grijanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, pločaste radijatore te kompletan program regulacije.

Prepoznatljivi po kvaliteti svojih usluga i proizvoda, prirodno je da su stručnjaci i kada su u pitanju klime. Njihove, trenutno najpopularnije klime su climaVAIR exclusive VAI 5 koja zahvaljujući 3D DC tehnologiji štedi energiju i posjeduje energetski razred učinkovitosti do A+++, ekološki je prihvatljiva, uz razne funkcije poput toplog starta, timera, X-fan i Quiet funkcije ova klima ima i integrirani ionizator. Druga popularna klima od Vaillanta svakako je climaVAIR plus VAI 8 koja je posjeduje energetski razred učinkovitosti do A++, zahvaljujući inverter DC tehnologiji štedi energiju i ima vrhunski moderan dizajn. Obje klime pružaju maksimalan komfor tijekom cijele godine, dakle grijanje, hlađenje, ventilaciju i odvlaživanje, a zauzimaju jako malo prostora i savršeno se uklapaju u izgled prostorije.



Ne moramo posebno isticati prednosti svakodnevnog života s klima uređajem. Osobito njihovu važnost u radnim prostorima. Ovo je vrijeme kada nam je klima uređaj najpotrebniji, ali ujedno je i razlog mogućih prehlada i hunjavica koje nerado trpimo.

Preporučuje se ne boraviti u prostoru kada je klima uključena. Također se preporučuje temperaturu prostorije držati tek na 7 stupnjeva većom ili manjom od temperature izvan prostorije. Ne smijemo zanemariti ni filtere u klimi koji tijekom godine skupljaju razne štetne mikroorganizme, vlažna i prljava podloga filtera dobitna je kombinacija za razvoj raznih uzročnika alergija. Prema tome, klima uređaje je potrebno čistiti barem jednom godišnje. Klima uređaji postali su neophodan dio naše svakodnevice i to s dobrim razlogom.