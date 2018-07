Klijenti Croatia osiguranja imaju popust u Croduxu

Svi znamo koliko svakom kućanstvu znače uštede na svakodnevnim troškovima koji su nam uvijek nekako previsoki. Oni za gorivo pogotovo. Klijenti Croatia osiguranje koji se uključe u program Dobra prilika gorivo na Croduxovim benzinskim servisima mogu kupovati po nižim cijenama i godišnje uštedjeti i do 400 kuna.

Dobra prilika je program popusta i pogodnosti Croatia osiguranja kroz koji osiguranici mogu koristiti popuste kod više od 80 tvrtki partnera, a popust na gorivo u Croduxu samo je jedan od njih. Na primjer, klijenti koji u Croatia osiguranju imaju ugovorenu policu Obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti kroz program Dobra prilika mogu ostvariti popuste na različite usluge tvrtki partnera vezane za svoja vozila .

Oni koji imaju policu životnog ili zdravstvenog osiguranja mogu ostvariti popuste kod partnera koji nude usluge i proizvode vezane za zdravlje i zdrav život, klijenti koji su u Croatia osiguranju ugovorili policu Croatia Imovina mogu ostvariti pravo na usluge i proizvode tvrtki partnera koji su vezani za uređenje doma i potrebe kućanstva, a baš svi klijenti uključeni u program mogu ostvariti popust na gorivo na benzinskim servisima Croduxa. Popis svih tvrtki kod kojih se mogu ostvariti popusti možete pronaći ovdje.

Osim toga, svi uključeni u Dobru priliku na mjesečnoj bazi mogu sudjelovati u nagradnim igrama i osvajati vrijedne nagrade. Sve što trebate napraviti kako bi sudjelovali u programu je registrirati se kod svog prodajnog predstavnika ili na web stranici www.crosig.hr.

Kada to učinite na kućnu adresu dobit ćete korisničku karticu i popis tvrtki kod kojih možete ostvariti popuste – bez skupljanja i preračunavanja bodova, samo se zaputite do neke od tvrtki partnera i ostvarite popuste! Želite li se osigurati u Croatia osiguranju, posjetite najbližu poslovnicu ili nazovite na besplatni broj 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 i subotom od 8 do 15 sati.