Još uvijek nije kasno za odlazak u Rusiju na najiščekivaniji derbi!

U sklopu svoje nagradne igre Huawei nagrađuje ulaznicama za utakmicu Hrvatska-Argentina, avionskim kartama te hotelskim smještajem.

Obožavatelji „najvažnije sporedne stvari“ na svijetu s nestrpljenjem iščekuju ovogodišnje najvažnije nogometno događanje, pripremajući se za gledanje istog ispred svog TV ekrana ili odlaskom u Rusiju na jedan od 12 stadiona na kojima će se odigrati zakazane utakmice.

Hrvatsku na ovogodišnjem natjecanju za prestižni trofej očekuju jaki oponenti, među kojima se svakako ističe Argentina sa svojom jedinstvenom napadačkom tehnikom i jednim od najboljih nogometaša svijeta te Maradoninim nasljednikom, Messijom, kao kapetanom i vodećim igračem u napadu. Jedinu službenu utakmicu ove dvije reprezentacije odigrale su u posljednjem kolu u skupini 1998. u Francuskoj. Derbi je to koji će većina strastvenih obožavatelja iščekivati s nestrpljenjem, a mnogi svoju kartu već imaju pripremljenu.

Za one koji još nisu odlučili kako će provesti svoj godišnji odmor, a korisnici su novog Huawei P20 Pro, P20, ili P20 lite pametnog telefona ili to tek planiraju postati, Huawei je pripremio nagradnu igru u kojoj su uključene dvije ulaznice za utakmicu Hrvatska-Argentina, hotelski smještaj za dvije osobe i dvije avionske karte. Nagradnih paketa je deset, a sve što je potrebno jest sačuvati račun i prijaviti se na nagradnu igru do 20. svibnja 2018.

Svoje nezaboravne trenutke dobitnici će moći okovječiti fantastičnom kamerom koja je ugrađena u nove modele P serije. Zahvaljujući umjetnoj inteligenciji koja je ugrađena u Huawei pametne telefone, nećete morati razmišljati koje postavke namjestiti prilikom fotografiranja kako bi uhvatili i najmanji detalj na nogometnom stadionu. Zahvaljujući implementaciji AI u vaš telefon može se usporediti s dodavanjem profesionalnog fotografa u kameru kako bi vam pomogao. Ona prepoznaje scenu koju namjeravate snimiti, prisutne subjekte i uvjete osvjetljenja, te postavlja optimalne parametre prije nego što pritisnete okidač.

Huawei P20 je dodao i naglašenu stabilnost prilikom snimanja videa, koja će vam omogućiti ujedno realistični prikaz atmosfere na stadionu. Posebne mogućnosti očekuju one koji bi htjeli usporiti vrijeme. P20 sadržava i opciju Super Slow Motion, pritom omogućujući snimanje videozapisa koji oduzimaju dah; kapljice vode koje prskaju na tlo ili trenutak kada nogometna lopta dotakne mrežu gola.

Huawei P20 Pro dostupan je kod operatera te u slobodnoj prodaji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 6,499 HRK. Nagradna igra traje od 16. travnja do 20. svibnja, a izvlačenje sretnih dobitnika je 22. svibnja u 14:00. Više informacija o samoj nagradnoj igri saznajte na službenoj web stranici.