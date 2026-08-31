U Zagreb stižu legende Ron Trent i Radio Slave

Profinjena bezvremenska plesna magija postala je zaštitni znak Petog Kupea. Savršen nagovještaj takvog smjera i u sljedećoj sezoni bit će party otvaranja u petak, 4. rujna. Za prvo poglavlje sezone klub donosi kultna imena koja nose težinu povijesti i viziju budućnosti.

U Trnjansku 5 stiže Ron Trent, kamen temeljac housea i pionir elektroničke glazbe općenito. Odrastajući u Chicagu tijekom 1980-ih, kada je disco prelazio u house, Ron je upijao glazbu od najranije dobi. Sakupljajući ploče, već je u ranim tinejdžerskim godinama postao respektabilan DJ. Sa samo 14 godina, još 1990. stvorio je i objavio hipnotičku traku Altered States, koja je postala trenutačni klasik i lansirala ga na međunarodnu scenu.

Foto: Promo

Početkom 90-ih s Chezom Damierom pokreće Prescription Records, jednu od najutjecajnijih deep house etiketa u povijesti, koja je svijetu predstavila talente kao što su Moodymann i Glenn Underground. Nakon preseljenja u New York, redovito svira na svim tamošnjim, ali i svjetskim mitskim mjestima. To ga dovodi do suradnji i produkcije za zvijezde kao što su Erykah Badu, Jill Scott i Tony Allen.

Foto: sigifischer.com

Tenziju na podiju održat će i pravi klupski hipnotizer Radio Slave. Londonska i berlinska ikona te alfa i omega utjecajnog labela Rekids nije samo DJ. Njegov potpis su i masivna izdanja koja drže podij u stanju transa satima. Radio Slave ima rijedak dar za spajanje sirovog ravea, analognog techno zvuka i vrhunskog housea, zbog čega su njegovi setovi u klubovima poput Berghaina postali stvar mita.

Foto: Felix van Leusden

Domaće sidro ove noći drži provjerena ekipa - Ilija Rudman, Pepi Jogarde i Antonio Zuza. Zabava počinje već u 19 sati okupljanjem na terasi, a nastavlja se u klubu do ranih jutarnjih sati.

Ovaj je party sjajna uvertira za jesenski dio sezone, kojom Peti Kupe potvrđuje status jedne od ključnih točaka u regiji. U razdoblju od rujna do kraja prosinca, klub donosi program koji spaja živu povijest elektroničke glazbe i najrelevantnija imena današnjeg undergrounda. Među njima su Dimitri from Paris, Egyptian Lover, Âme, Kittin, Helena Hauff, Mathew Jonson, Moussse T., Michael Gray i Traumer te koncertne atrakcije kao što su Donny Benet, Azymuth i Kyoto Jazz Massive. Od čikaških house pionira i analognih virtuoza do beskompromisnog vinilnog techna i live jazz-funk fuzija, pred nama su mjeseci intenzivnog klupskog ritma.

Foto: Felix van Leusden

Ulaznice za party otvorenja dostupne su putem poveznice.