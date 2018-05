Zahvaljujući pametnom telefonu budi što želiš i razveseli svoje najdraže

Samsung Galaxy S9 i S9+, najnovije perjanice Samsungove Galaxy obitelji, opcijom AR Emoji korisnicima pružaju mogućnost izrade personaliziranih emotikona, a nedavno potpisanim partnerstvom s tvrtkom Disney omogućuju vam i da probudite dijete u sebi i postanete jedan od najpopularnijih Disneyevih junaka…

Zanimljiva je informacija da dnevno u svijetu pošaljemo više od 5 milijardi emotikona. Ovaj način izražavanja, svoje osobnosti, raspoloženja i onoga što želimo poručiti je uz GIF-ove i memee postao je neizmjerno popularan među mlađom populacijom, ali i odraslima. Sve se češće i više no ikada na zabavan i kreativan način izražavamo fotografijama, ilustracijama, videoklipovima i slično.

Samsung je prepoznao ovaj trend i svojim zadnjim flagship telefonima, besprijekornim Samsung Galaxy S9 i S9+, udahnuo novi moment zabave dodajući im opciju izrade AR Emoji emotikona.

Korisnici S9-ke i S9+ Samsungovih pametnih telefona sada mogu sami izrađivati emotikone koji na svoju sliku i priliku. AR Emoji dijeli korisnikove stvarne osjećaje u videozapisima i nizu naljepnica u upotrebi standardnog AGIF formata datoteke. Novostvorene personalizirane emotikone s vlastitim likom korisnici mogu dijeliti s ostalima na brojnim različitim komunikacijskim platformama.

I tu nije kraj… Gotovo da ne postoji osoba na svijetu koja nije čula za Mickeya i Minnie Mouse, kao ni za Donalda Ducka. Sjajne animirane junake uz koje su odrastale i odrastaju generacije… Kako bi bilo da se možete s njima poistovjetiti, napraviti vlastiti emotikon? I to je Samsung na svojim telefonima S9 i S9+ učinio mogućim nedavno potpisavši partnerstvo s Disneyem.

Novi Disney likovi obogaćuju ponudu već dostupnih AR Emojia, uključujući osobnog avatara My Emoji i druge likove crtanih filmova.

AR Emoji dostupni su na Samsungovim pametnim telefonima Galaxy S9 i S9+ te korisnicima omogućuju stvaranje zabavnih poruka prilagodljivih u potpunosti njihovim željama te ih takve poslati prijateljima. Koriste tehnologiju dubinskog učenja i prepoznavanja lica kako bi mapirali više od 100 karakteristika svakog od njih. Tako stvaraju trodimenzionalnu kopiju tog lica omogućavajući korisnicima stvaranje zabavnih, unikatnih poruka. AR Emoji emojiji imaju osamnaest tvornički ponuđenih naljepnica (“stickera”) u standardnom AGIF formatu, koje se mogu dijeliti sa svima, bez obzira na to koji pametni telefon posjeduje primatelj poruke. Kada korisnici nađu AR Emoji koji im se uistinu sviđa mogu ga postaviti da im bude prikazan na njihovom “stalno uključenom” (Always On) ekranu i tako uživati u njemu svaki put kad pogledaju u svoj telefon.

Tijekom godine će korisnici, osim Mickeya i Minnie, moći stvarati AR Emojije likova i iz drugih popularnih Disneyevih filmova kao što su: The Incredibles (Izbavitelji), Zootopia (Zootropola) i Frozen (Snježno kraljevstvo).