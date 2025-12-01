Tako se danas kupuje

Kupnja online sjajna je stvar.

Nema gnjavaže s parkingom, čekanja u redu, nervoze hoćete li stići sve obaviti prije zatvaranja. Pogotovo kad krenu one grozne predblagdanske gužve. Štoviše, kupovati možete i kasno navečer, pa i nedjeljom, a da vam to nitko ne može zabraniti. Uz to, svako malo su u ponudi akcije i popusti, što je prilika za uštedu, kao i mogućnost dostave.

Sjedite lijepo kod kuće, na miru listate dok ne nađete baš ono što vam treba. Izbor je ogroman, možete usporediti cijene s drugim trgovinama (ili pogledati što kažu servisi koji se time bave), pročitati što su drugi ljudi rekli o tome što namjeravate kupiti i trgovini s kojom planirate imati posla.

Dovoljno je odabrati ono što trebate ili želite i kliknuti dugme "Plati." Shopping riješen dok kažete "keks".

Foto: Promo

Koliko je sve to sigurno?

Da, reći će neki od vas, ali koliko je to doista sigurno? Ipak je to sve virtualno i digitalno. Nema trgovkinje za blagajnom, samo lijepo dizajnirane stranice čija je glavna zadaća primamiti vas na kupnju.

E, vidite, za to se pobrinula Europska unija. Svi koji pružaju platne usluge na njenom području (dakle, trgovci, kartičarske kuće, banke...) moraju osigurati sustave koji će omogućiti potvrđivanje identiteta prilikom plaćanja na više načina.

To se naziva višestupanjskom autentifikacijom. Na prvu zvuči komplicirano, ali nije. Ideja je jednostavna: svoj identitet možete potvrditi s bilo koja dva od ukupno tri elementa: nešto što znate (recimo, lozinka ili PIN), nešto što imate (poput mobitela) i nešto što jeste (otisak prsta ili sken lica).

Ako imate mobitel opremljen čitačem otiska prsta ili skenerom oka/lica, to znači kako već sad pri ruci imate sve što vam treba. I pritom još ne morate ni pamtiti lozinku!

Foto: Promo

Nevidljivi zaštitnik

Kao odgovor na taj zahtjev Unije tehnološke kompanije u industriji plaćanja poput Mastercarda imaju rješenja za sigurnije kupovanje online.

Recimo, njihov Mastercard Identity Check se aktivira ako u vašoj banci uoče plaćanje vašom karticom koje im se učini iti malo sumnjivim. Kako bi provjerili je li sve u redu, iz vaše banke će vam o tome poslati obavijest putem njihove aplikacije.

Vi potom trebate pogledati je li sve u redu i potvrditi transakciju biometrijom (otiskom prsta ili skenom lica, što je, složit ćete se, definitivno najbrže), m-tokenom ili jednokratnom lozinkom. I to je to. Transakcija je obavljena, vaša sigurnost zajamčena. Možete se nastaviti baviti drugim stvarima u životu.

Mastercard također tokenizira vašu karticu. Da, i to zvuči jako zamršeno, ali – pogađate – u stvari je jednostavno.

Što, dakle, oni rade, zašto to čine i kako vam to pomaže?

Pa, podatke s vaše kartice pretvori u drugi broj (digitalni token), kako pravi ne bi morao putovati stalno online i biti izložen mogućoj krađi.

Foto: Promo

Taj novi broj - token – jedinstven je za svaku vašu specifičnu kupnju, samo što je beskoristan bilo kome drugome osim Mastercardu koji ga zna dešifrirati kako bi vas prepoznali.

Čak i ako zli hakeri uspiju provaliti u trgovinu i ukrasti podatke kojima raspolaže, to im neće puno pomoći jer to nisu vaši stvarni osobni podaci.

Takve je digitalne tokene moguće koristiti u mobitelima, pametnim satovima i drugim digitalnim uređajima, kojima plaćate kao što biste to i inače činili, samo značajno sigurnije.

Foto: Promo

Savjeti za sigurniju kupnju

Naravno, mudro je i dalje pridržavati se osnovnih mjera predostrožnosti kad je kupnja online u pitanju, pa ćemo vas kratko podsjetiti na njih.

Kupujte u trgovinama koje poznajete

Pripazite pritom na web odredišta s pravopisnim greškama ili neobičnim domenama (.net umjesto.com, recimo), kako vam ne bi podvalili lažnjak.

Imaju li katanac?

Ako ne vidite malu sličicu katanca pored web adrese, odustanite od kupnje. To web odredište nije sigurno koliko bi moralo biti.

Provjerite trgovce

Temeljito pročešljajte recenzije. Ako su samo pozitivne ili ih je jako malo, to je sumnjivo. S druge strane, ako ih je lako kontaktirati (telefon, mail, chat), to je plus.

Ne dajte im sve osobne podatke

Ne moraju znati kad vam je rođendan, koje je djevojačko prezime vaše majke i tome slično.

Ne kupujte putem javno dostupnog Wi-Fija

Bolje je koristiti vaš osobni mobilni hotspot. Ako baš morate na Wi-Fi, upogonite virtualnu privatnu mrežu (VPN).

Koristite aplikacije za sigurnost

Instalirajte antivirusne i antimalware aplikacije, redovito ih nadograđujte i skenirajte svoj uređaj. Upogonite alat za upravljanje lozinkama.