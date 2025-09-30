Stela Rade osvaja Zagreb

Turneja Harmonikom po svijetu kreće u Zagrebu i vodi vas na glazbeno putovanje kroz urbani zvuk i ritmove različitih kultura, spajajući nespojivo – emociju Balkana i zvuk svijeta.

U središtu priče je harmonika koji izlazi iz tradicionalnih okvira i ulazi u fuziju popa, sevdaha, RnB-a, etna i rocka.

Poznata po svom snažnom vokalu, energiji kojom osvaja publiku i hitovima koji ne silaze s top lista, Stela je u posljednjih nekoliko godina postala sinonim za dobru glazbu i vrhunsku zabavu.

Na repertoaru su autorske pjesme, ali i nove, jedinstvene interpretacije bezvremenskih hitova koji su obilježili odrastanje mnogih generacija diljem regije.

Pripremite se za večer ispunjenu glazbenom toplinom, ritmovima svijeta i nečim potpuno drugačijim. Na propustite prvi koncert Stele Rade u Zagrebu, 17. listopada u Grand Casinu Admiral, a ulaz na koncert je slobodan.