Ne propustite! /

Stela Rade osvaja Zagreb

Stela Rade osvaja Zagreb
×
Foto: Promo

Glazbena senzacija Stela Rade, jedna od najtraženijih mladih pjevačica na regionalnoj sceni, uskoro će po prvi put zapjevati pred zagrebačkom publikom. I to ne bilo kada – već povodom 8. rođendana Grand Casina Admiral, koji će se održati u petak, 17. listopada, uz spektakularan program i nezaboravnu atmosferu.

30.9.2025.
11:03
Promo
Promo

Turneja Harmonikom po svijetu kreće u Zagrebu i vodi vas na glazbeno putovanje kroz urbani zvuk i ritmove različitih kultura, spajajući nespojivo – emociju Balkana i zvuk svijeta.

U središtu priče je harmonika  koji izlazi iz tradicionalnih okvira i ulazi u fuziju popa, sevdaha, RnB-a, etna i rocka.

Poznata po svom snažnom vokalu, energiji kojom osvaja publiku i hitovima koji ne silaze s top lista, Stela je u posljednjih nekoliko godina postala sinonim za dobru glazbu i vrhunsku zabavu.

Na repertoaru su autorske pjesme, ali i nove, jedinstvene interpretacije bezvremenskih hitova koji su obilježili odrastanje mnogih generacija diljem regije.

Pripremite se za večer ispunjenu glazbenom toplinom, ritmovima svijeta i nečim potpuno drugačijim. Na propustite prvi koncert Stele Rade u Zagrebu, 17. listopada u Grand Casinu Admiral, a ulaz na koncert je slobodan.

Još iz rubrike
Istraži jezive zločine na Voyo!
Kaufland
Pročitaj i ovo
najčitanije
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ne propustite! /
Stela Rade osvaja Zagreb