Stela Rade osvaja Zagreb
Glazbena senzacija Stela Rade, jedna od najtraženijih mladih pjevačica na regionalnoj sceni, uskoro će po prvi put zapjevati pred zagrebačkom publikom. I to ne bilo kada – već povodom 8. rođendana Grand Casina Admiral, koji će se održati u petak, 17. listopada, uz spektakularan program i nezaboravnu atmosferu.
Turneja Harmonikom po svijetu kreće u Zagrebu i vodi vas na glazbeno putovanje kroz urbani zvuk i ritmove različitih kultura, spajajući nespojivo – emociju Balkana i zvuk svijeta.
U središtu priče je harmonika koji izlazi iz tradicionalnih okvira i ulazi u fuziju popa, sevdaha, RnB-a, etna i rocka.
Poznata po svom snažnom vokalu, energiji kojom osvaja publiku i hitovima koji ne silaze s top lista, Stela je u posljednjih nekoliko godina postala sinonim za dobru glazbu i vrhunsku zabavu.
Na repertoaru su autorske pjesme, ali i nove, jedinstvene interpretacije bezvremenskih hitova koji su obilježili odrastanje mnogih generacija diljem regije.
Pripremite se za večer ispunjenu glazbenom toplinom, ritmovima svijeta i nečim potpuno drugačijim. Na propustite prvi koncert Stele Rade u Zagrebu, 17. listopada u Grand Casinu Admiral, a ulaz na koncert je slobodan.