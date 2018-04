NAVIJAČI EVERTONA ZAZIVAJU NIKOLU VLAŠIĆA: U velikoj anketi pokazali što misle o odluci engleskog trenera

Vlašić je nedavno izjavio je kako mu trener nije objasnio zašto nema minutažu.

Hrvatski nogometaš Nikola Vlašić nije zaigrao za Everton još od siječnja. Međutim, odluka Sama Allardycea da ga drži izvan momčadi nije u skladu s razmišljanjima navijača. Jer, njih čak 91 posto u anketi Liverpool Echa smatra da bi se bivši krilni napadač Hajudka trebao vratiti u početnih 11.

Otkako je Allardyce krajem studenog preuzeo Everton Vlašić je upisao samo četiri nastupa. Jedan od razloga tomu je povratak Yannicka Bolasiea i dolazak Thea Walcotta u siječnju. Također, na strani ponekad zna zaigrati i Gylfi Sigurdsson.





Vlašić je nedavno izjavio je kako mu trener nije objasnio zašto nema minutažu.

“Ma ne, to vam je profesionalizam… Pa on ima igrače koji imaju više od dvjesto nastupa u Premijernoj ligi i više vjeruje njima. No, jednako tako, ja vjerujem u svoje kvalitete, znam da će doći moje vrijeme”, istaknuo je.

U dresu Evertona, inače, ukupno je prikupio 16 nastupa te je zabio dva gola.