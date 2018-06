I za njih je kapetan bio igrač utakmice.

Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je u prvom susretu Svjatskog prvenstva u Rusiji. Vatreni su s 2:0 pobijedili Nigeriju autogolom Oghenekara Eteba i pogotkom Luke Modrića iz penala.

BILIĆ I KEANE UŠLI U BURNU RASPRAVU ZBOG VATRENIH: Ludi Irac spustio Hrvatu, a njegov pogled nakon geste bivšeg izbornika postao je hit

Na ovu utakmicu osvrnuo se i BBC. Slavna britanska medijska kuća piše da napadački četverac nije pratio ritam Modrića i Rakitića te da su ih iznevjerili.

ATOMSKA HRVATSKA NA ‘ŠTETU’ MODRIĆA I RAKITIĆA: U veselju zbog pobjede, pojavio se i jedan detalj: ‘Nismo dominirali sve dok on nije ušao’

Zadnje prvenstvo

“S 33 godine na leđima ovo bi veznjaku Reala moglo biti posljednje Svjetsko prvenstvo, kao i Mandžukiću (32) te Rakitiću (30). Hrvatski kapetan osvojio je ove sezone četvrtu Ligu prvaka s Realom u posljednjih pet godina, ali njegov put u Rusiji nije bio niti malo lagan”, navode i nastavljaju.

“U domovini je postao nepopularan jer je optužen za davanje lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću, zbog čega može završiti u zatvoru. No, na travnjaku to nije ostavilo traga na njemu. Pokazao je klasu te je predvodio Hrvatsku do neuvjerljive pobjede. On i Rakitić bili su izvrsni, ali nedostatak kretnje napadača nije im pomogao. Kad je Hrvatska stvarala prilike, obično su dvojica kreativnih veznjaka bila zaslužna za njih. Modrićevo lijepo dodavanje za Perišiča prethodilo je Mandžukićevu pokušaju, dok je Kramarić tukao glavom preko gola nakon asistencije Rakitića”, navode.

Podsjetili su i na Rebićevu priliku poslije akcije Raktiića i Perišića te su ustvrdili da zvijezde Barcelone i Reala imaju sposobnost otključati najbolje obrane na svijetu, ali da im moraju pomoći igrači ispred njih kada zaigraju protiv boljih reprezentacija od Nigerije.