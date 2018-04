Hrvatska tvrtka Lutec Racing prikuplja sredstva za organizaciju Alpe Adrije

Pokrenuta crowdfunding kampanja za međunarodno motociklističko natjecanje

Kao organizator i promotor međunarodnog motociklističkog prvenstva Alpe Adria, hrvatska je tvrtka Lutec Racing na platformi Indiegogo pokrenula crowdfunding kampanju čiji je cilj prikupiti sredstva za „Premium Health Corner“, kako bi se natjecanje u čak 6 zemalja koje sudjeluju provelo na što sigurnijoj i zabavnijoj razini.

„Premium Health Corneri“ su dodatna sigurnost vozačima koja pruža profesionalnu medicinsku kao i fizioterapeutsku zaštitu, a ujedno će budnim okom pratiti razvoj događaja i intervenirati bude li potrebno. Broj utrka tijekom sezone u 2018. godini je 12, a natjecanje se provodi na 6 atraktivnih međunarodnih staza – Slovakia Ring u Slovačkoj od 4. do 6. svibnja, Tor Poznań u Poljskoj od 25. do 27. svibnja, Pannonia Ring u Mađarskoj od 29. lipnja do 1. srpnja, Automotodrom Grobnik u Hrvatskoj od 27. do 29. srpnja, Red Bull Ring u Austriji od 31. kolovoza do 2. rujna te Motorsport Arena Oschersleben u Njemačkoj od 5. do 7. listopada. Ukupan broj ljudi koji sudjeluje u natjecanju je između 700 i 1000.

Lutec Racing nastoji Alpe Adria International Motorcycle Championship 2018. podignuti na jednu novu razinu i pružiti vozačima, motociklističkim entuzijastima i obožavateljima adrenalina kvalitetno i nezaboravno iskustvo.

Kampanju možete podržati na linku https://www.indiegogo.com/projects/alpe-adria-international-motorcycle-championship-sports#/ na kojem možete pogledati i promotivni video, a donacijom dobivate poklone iz motociklističkog asortimana te ostvarujete ekskluzivnu priliku za vožnjom u službenom vozilu na popularnoj stazi Red Bull Ring u Austriji.