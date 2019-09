Zdravoljupci ponovno osvajaju Hrvatsku, a uskoro ih možete upoznati i uživo

Tek su stigli, a već su osvojili srca djece i odraslih u svim dijelovima Hrvatske. Novi spot u kojem su glavni likovi trenutno najpopularniji plišanci Zdravoljupci u prvih je deset dana na YouTube-u zabilježio gotovo 2 milijuna pregleda, a aplikacija za pametne telefone koja služi za skupljanje digitalnih naljepnica u istom je razdoblju preuzeta više od 100 000 puta

Zdravoljupci i ove godine nastavljaju sa svojom važnom misijom podizanja svijesti djece i mladih, ali i odraslih, o značaju i blagodatima redovite konzumacije voća i povrća. Šareno društvo predvodi Limun Šimun, koji je poznat po svojem kiselom osmijehu i iznimno ponosan na to što je jedan od plodova koji ulaze u kategoriju superhrane. Pun je vitamina, kalcija, magnezija i antioksidansa te može spriječiti prehladu, gripu, upalu grla, groznice, infekcije, artritis, bronhitis ako ga se redovito koristi. Često se druži sa čajevima i volontira u zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti. Bundeva Blaženka bogata je betakarotenom i jača imunitet, a prava je snašica iz Našica koja sve zna i sve je zanima pa je, za razliku od nekih tikvana, jako pametna. Ima i zanimljiv hobi – dok drugi sakupljaju sličice i naljepnice, ona sakuplja sjemenke, odnosno špice. Šljiva Štefica dolazi iz Bedekovčine, a ima više od 140 braće i sestara, odnosno vrsta šljiva, pa zato nikad ne voli biti sama. Puna je vlakana i vitamina A, C i E, a čuva zdravlje mišića i kostiju, doprinosi zdravlju zuba i desni te štiti od mnogih bolesti, bakterija, virusa i alergija. Karfiol Karlo mlađi je brat Brokule Branka i živi s njim u Kutini. Kao i svaki mlađi brat, i Karlo je ponosan na svog starijeg brata pa ga stalno imitira, pleše i pjeva kao on. Cure ga vole jer je idealan za dijetu i mršavljenje zahvaljujući vlaknima, mineralima, vitaminima i antioksidansima. Lubenica Luce glavna je na svakom partyju jer odlično gasi žeđ, a uz to i pomaže u izbacivanju toksina iz organizma. Dolazi iz Metkovića, slatka je kao najslađe voće, ali zapravo je povrće i jako je smeta kad je svrstavaju među voće. Ananas Ante poseban je lik i jako je vezan uz svoj Šibenik, gdje po cijele dane uživa u suncu i igra picigin. Izgleda velik, ali zapravo ima jako malo kalorija, no istovremeno je superhranjiv i bogat vitaminom C. Sve su cure zaljubljene u njega jer im pomaže u borbi protiv celulita, a uz to djeluje i protuupalno. Celer Cvjetko živi u Rijeci i pravi je čistač organizma, koji pomaže pri iskašljavanju, uklanjanju neugodnog zadaha i zgrušavanju krvi. Uz to snižava tlak i bogat je vitaminima A, K, E i C. Svi ga vole zezati jer povjeruje u sve što čuje, a zbog toga mu je omiljena poštapalica „Šta daa?!?“

Nove Zdravoljupce i ove godine kući mogu ponijeti svi Konzumovi kupci koji će ih sakupljanjem naljepnica moći kupiti po promotivnim cijenama, a velika je novost mogućnost zasebnog digitalnog sakupljanja naljepnica putem aplikacije za pametne telefone, dostupne za operacijske sustave iOS i Android. Digitalna ili tiskana naljepnica dobiva se za svakih potrošenih 50 kuna u bilo kojem Konzumu do 30. listopada, a potom je do 10. studenog moguće kupiti omiljenog plišanca po cijeni od 50 kuna uz 20 sakupljenih naljepnica, odnosno po cijeni od 10 kuna uz 40 sakupljenih naljepnica. Svaki će tjedan kupnja jedne vrste voća i povrća, ali i drugih proizvoda iz Konzumovog asortimana, donositi dodatne naljepnice.

Mališani će i ove godine kroz igru s plišanim igračkama te šaljive i informativne sadržaje i recepte na web stranici Konzuma učiti o važnosti unosa voća i povrća na kreativan i zabavan način. Zdravoljupce će moći upoznati i uživo na edukativno-zabavnim događanjima koja će Konzum organizirati u gradovima diljem Hrvatske, gdje će se djevojčice i dječaci moći družiti i fotografirati s maskotama, sudjelovati u radionicama, oslikati lice u kutku za facepainting, pogledati lutkarsku predstavu i odnijeti kući razne figure od balona. Prva su događanja na redu 7. rujna u Super Konzumu u Osječkoj ulici 71 u Rijeci i 8. rujna u Super Konzumu na Šijanskoj cesti 1 u Puli, a potom će Zdravoljupci posjetiti i Varaždin, Osijek, Đakovo, Gospić, Zadar, Split, Dubrovnik i Zagreb.