Visoka inflacija je pred vratima – Kako sačuvati ušteđevinu od gubitka vrijednosti?

Iako se svijet počeo polako oporavljati od pandemije koronavirusa, ekonomske posljedice tek će se znatnije osjetiti u bližoj budućnosti, a jedna od glavnih posljedica bit će visoka inflacija, odnosno opći rast cijena raznih dobara i usluga do kojeg dolazi uslijed prevelike količine novca u optjecaju

Inflacija je zapravo već nastupila na brojnim tržištima, pa tako u 2021. bilježimo veliki rast cijena nafte, nekretnina, ali i raznih sirovina poput prehrambenih proizvoda, kukuruza i ostalih sirovina. Rast cijena počeo se prebacivati na cijene potrošačkih dobara koje svi kupujemo, a taj će trend biti sve izraženiji.

U slučaju veće inflacije (a SAD već sada bilježi više od 4%), najpogođeniji će biti oni koji svoju imovinu drže u obliku novca, bilo u gotovini ili na bankovnim računima. Kamatne stope na štednju u bankama na povijesno su niskoj razini, tako da će inflacija iz mjeseca u mjesec “jesti” vrijednost bankovne ušteđevine milijuna građana čiji će novac vrijediti sve manje.

Mnogi se Hrvati sjećaju velikih inflacija u Jugoslaviji i Hrvatskoj u prošlom stoljeću, a činjenica je da se povijest često ponavlja pa bi se tako opet moglo dogoditi da štediše zbog inflacije izgube veliki dio vrijednosti svoje novčane štednje.

Cijena zlata u prosjeku raste 8.3% godišnje!

Kako bi se od toga zaštitili, mnogi spas traže u ulaganju u investicijsko zlato koje je poznato kao dobra zaštita od inflacije s obzirom da cijena zlata u prosjeku raste oko 8.3% godišnje – znatno više od stope inflacije. Poznato je da cijena zlata najviše raste za vrijeme kriza, a dobar primjer toga je Velika recesija u kojoj je cijena narasla za više od 200% u svega par godina.

Kuna je od svog uvođenja izgubila 88.8% vrijednosti – Što to znači za one koji štede u novcu?

Inflacija zapravo nije nova pojava, već ona uvijek postoji, samo je većinu vremena pod kontrolom središnjih banaka. Podaci Državnog zavoda za statistiku govore da je ukupna inflacija od uvođenja kune 1994. godine nevjerojatnih 88.8%! Pogledamo li kretanje cijena brojnih dobara i usluga u proteklih 20 godina, možemo vidjeti da su mnogi od njih poskupili više od duplo u tom periodu te da ih rast plaća nije pratio, što je vidljivo u priloženoj tablici. Mnogi stoga vjeruju kako je prava inflacija zapravo još veća od one koju pokazuju službene brojke.

Dok su troškovi kućanstva na energente, hranu, zdravstvo i još mnoge druge stvari rasli više nego što su rasle plaće, cijena zlata rasla je znatno više, što znači da su najbolje prošli oni koji su štedjeli u zlatu, a ne u novcu. Zlatu je vrijednost rasla, dok je novcu vrijednost padala, a taj će se trend nastaviti i u budućnosti, ali bit će puno izraženiji jer će i inflacija biti izraženija.

Zlato je stoga u investicijskim krugovima poznato kao zaštita od inflacije. No, dosadašnji rast cijene zlata dogodio se u periodu relativno niske inflacije, dok se u narednom periodu predviđa pojava visoke inflacije. To se zapravo već događa što potvrđuje činjenica da je u SAD-u u svibnju 2021. godine zabilježena najviša inflacija na godišnjoj razini još od Velike recesije – čak 4.2%.

Inflacija tu sigurno neće stati jer je čak 40% svih dolara u optjecaju isprintano u posljednjih godinu dana, a slična je situacija i s eurima! Ekonomske zakonitosti nalažu da rast količine novca u optjecaju dovodi i do rasta cijena u gospodarstvu. Neki analitičari idu i korak dalje te najavljuju pojavu hiperinflacije nalik onoj u Weimarskoj Njemačkoj prije stotinjak godina, a jedan od njih je i Michael Burry, analitičar poznat po predviđanju krize 2008. godine.

Kako zaštititi svoju imovinu kad nastupi inflacija?

Većina imovine hrvatskih građana nalazi se u dva oblika – u nekretninama i u novcu na bankovnim računima. Nekretnine su više-manje otporne na inflaciju jer se radi o realnoj imovini, ali novčana štednja građana bit će najviše pogođena općim rastom cijena. Razlog je jednostavan – ako je količina novca koju imate jednaka, a cijene počnu rasti, vaš novac ima manju vrijednost nego prije i gubite kupovnu moć. Ulaganje u zlato stoga za mnoge predstavlja isplativiju štednju s obzirom da je zlato realna imovina koja je otporna na inflaciju, što pokazuje povijest.

Kako zapravo ulagati u zlato? Mnogi nažalost nisu upućeni u proces ulaganja pa se nikad ne odluče za njega, iako se radi o isplativoj alternativi bankovnoj štednji, ali dobra vijest je da je ulaganje u fizičko zlato zapravo vrlo jednostavno. Postoji više načina ulaganja u zlato, ali onaj najpopularniji i najjednostavniji je kupnja zlata u fizičkom obliku, odnosno ulaganje u zlatne poluge i zlatnike. Kupnja fizičkog zlata moguća je kod trgovaca plemenitih metala, a najpoznatiji hrvatski trgovac je BankaZlata.com koja klijentima nudi širok asortiman proizvoda od plemenitih metala po pristupačnim cijenama.

Prednosti investicijskog zlata:

U potpunosti oslobođeno poreza

Prosječni godišnji prinos od 8.3%

Nezavisno od financijskog sustava i ovrha

Izrazito brzo unovčivo ulaganje koje vrijedi svugdje u svijetu

Vrlo mala razlika između kupovne i prodajne cijene

Zlatne poluge i zlatnici koji se klasificiraju kao investicijsko zlato u potpunosti su oslobođeni svih poreza, uključujući PDV i porez na kapitalnu dobit. To znači da sva zarada od ulaganja ostaje isključivo kod ulagača i da ne postoji nikakva financijska obveza prema državi prilikom ostvarivanja dobiti, što nije slučaj kod ostalih oblika ulaganja.

No, kako uopće ostvariti dobit od ulaganja u zlato, to jest kako kupljeno zlato unovčiti i pretvoriti nazad u novac kojeg je moguće trošiti? To je jedno od najčešćih pitanja koje ulagači imaju, a odgovor je zapravo vrlo jednostavan.

Trgovci plemenitih metala kao što je BankaZlata.com klijentima nude otkup zlata – uslugu zamjene zlata za gotovinu po trenutno važećem tečaju. Slično kao što se u mjenjačnicama mijenjaju papirnate valute jedna za drugu, tako je u BanciZlata.com moguće mijenjati kune u zlato i obrnuto, a za svaki je proizvod transparentno navedena otkupna i kupovna cijena na web stranici, a te se cijene automatski ažuriraju s kretanjem burzovne cijene zlata. To znači da ulagač u svakom trenutku svoje zlato može zamijeniti za novac po poštenoj cijeni, bez obzira na to gdje je zlato kupljeno i to ovaj oblik ulaganja čini vrlo likvidnim.

Uz to, bitno je napomenuti kako se uz svaki kupljeni proizvod u BanciZlata.com dobije certifikat autentičnosti, a autentičnost i kakvoća zlata provjerava se pred samim klijentom suvremenim uređajima.

Besplatne konzultacije za ulaganje u zlato

Ulaganje u zlato odlična je priprema za nadolazeću inflaciju jer će oni koji u svojem vlasništvu drže i zlato, a ne samo novac, puno bolje proći u takvom ekonomskom okruženju. Kako bi se zaštitili od visoke inflacije, zlato je potrebno nabaviti prije velikog rasta cijena jer jednom kad inflacija krene naglo rasti, to će se dogoditi i s cijenom zlata. To se dogodilo i u prošloj krizi u kojoj su oni koji su na vrijeme uložili mogli ostvariti prinose veće od 200% u par godina, a u nadolazećoj inflaciji mnogi analitičari smatraju kako će taj rast biti i veći.

BankaZlata.com ovlašteni je distrubuter najpoznatijih europskih talionica kao što su austrijska državna kovnica Münze Österreich, švicarski Argor Heraeus ili najstarija njemačka kovnica Heimerle Meule. U bogatom asortimanu moguće je pronaći popularne zlatnike poput dukata Franjo Josip, ali i velik broj poluga i zlatnih medalja.

Ukoliko želite pogledati najveću ponudu investicijskog zlata u Hrvatskoj kako biste zaštitili svoju imovinu od inflacije, kliknite OVDJE, a ako želite da vas stručnjaci iz BankeZlata.com kontaktiraju u svrhu pružanja besplatnih telefonskih konzultacija, možete ostaviti svoje podatke u priloženoj kontakt formi ili klikom OVDJE.