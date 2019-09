Vikend spektakl: RTLplay ovog vikenda donosi četiri MMA borbe uživo!

Nezaustavljivog i neuništivog Hrvata, kojeg nazivaju “RoboCop”, moći ćete pratiti na RTLplayu u subotu od 20:45!

Ugledna poljska borilačka MMA promocija KSW svoj 50. događaj proslavit će 14. rujna u londonskoj Wembley Areni, kada je Roberto Soldić svoju velter titulu trebao braniti protiv 30-godišnjeg češkog borca Patrika Kincla (22-9). No Čeh je na treningu ozlijedio ligament na ruci pa je susret otkazan, a Soldić je dobio novog protivnika – Poljaka Michala Pietrzaka, s kojim ga čeka borba na istom mjestu, no borba je premještena u kategoriju do 80 kg i neće biti za titulu, tj. Soldić neće braniti pojas, ali to ne znači da se neće boriti do zadnjeg atoma snage!

Borbu Michal Pietrzak protiv Roberta Soldića ćete moći gledati uživo na RTLplayu, a osim toga, možete uživati u još tri boksačka okršaja: Norman Parke protiv Marcina Wrzoseka, Przemysław Mysiala protiv Tomasza Narkuna te borba večeri, Luis Henrique protiv Phila De Friesa.

Cijeli Live KSW event sa četiri odlične borbe od kojih je najvažnija s nezaustavljivim i neuništivim Hrvatom, kojeg nazivaju “RoboCop”, moći ćete live pratiti na RTLplayu od 20:45 sati, a borbu sa Soldićem možete pogledati i na RTL-u od 00:30 sati uz komentare Antonija Vuksanovića i Matije Blažičevića.