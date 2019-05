SPRINGFEILD PREDSTAVIO NOVE AMBASADORE: Izraelski model i španjolski glumac

Springfield predstavlja nove ambasadore – izraelski model Coral Simanovich koja na vrlo ležeran način nosi ljetnu kolekciju haljina za sezonu proljeće/ljeto 2019. dok zvijezda Netflixove serije Elite, španjolski glumac Miguel Bernardeau predstavlja ‘THE POLO COLLECTION’, urbanu kolekciju polo majica.

Nova kolekcija haljina osobit naglasak stavlja na različite printeve, asimetričnost krojeva i mnoštvo detalja. Haljine definira svestranost stilova i udobnost, dok su casual i romantičan dizajn u sinergiji s urbanim detaljima. Inspirirajte se odjevnim kombinacijama Coral Simanovich.

JUTARNJI RITUALI poput odlaska na tržnicu, šetnje sa psom ili ispijanje kave u omiljenom kafiću neka budu ležerni baš poput vašeg stila – haljina 399 kn, natikače 279 kn, torba: cijena na upit.

SHOPPING možete obavljati sami ili u društvu svoje prijateljice. Kako biste što lakše isprobali sve outfite koji vam se sviđaju, obucite se urbano i jednostavno – haljina 299 kn, torba 259 kn, natikače 229 kn.

CASUAL DRUŽENJA volimo bilo da su u pitanju naši prijatelji ili brzinska kava s kolegama s posla, ali i tada se želimo osjećati ugodno u svojoj odjeći – haljina 299 kn, torba 229 kn, naočale 99 kn.

BOHO VEČERI uglavnom su rezervirane za romantične haljine s detaljima poput čipke, cvjetnih motiva ili volana, a ako uz to odaberete trendi špagerice i modni nakit, biti ćete zamijećeni gdje god se pojavili – haljina 399 kn, naušnice 99 kn, špagerice 299 kn.

Polo majice jedan su od kultnih odjevnih predmeta, a ove sezone Springfield ih vidi u raznim uzorcima i najvažnije od svega, u mnoštvu boja. U najnovijoj Springfield kolekciji pronađite monokromatske polo majice u širokoj paleti boja, odaberite majice s pravilnim strukturnim uzorcima ili pak majice sa zip ovratnicima. Svi modeli dolaze u raznim krojevima – od slim, rugby pa sve do regulara. Kolekcija proljeće/ljeto sadrži omiljene Miguelove modele majica za posao, casual prilike te one najopuštenije trenutke uživanja s prijateljima – polo majice 199 kn.

PRODAJNA MJESTA SPRINGFIELD:

ZAGREB – Arena Centar, Vice Vukova 6, City Center one East, Slavonska avenija 11d, Ilica 33

SPLIT – City Center one Split, Vukovarska 207, Mall of Split, Ulica Josipa Jovića 93

ZADAR – Supernova Zadar, Ul. Akcije Maslenica 1

OSIJEK, Portanova, Svilajska ul. 31ª

RIJEKA –Tower Centar, Janka Polića Kamova 81a