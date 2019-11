Set sedme sezone show-a „Tri, dva, jedan – kuhaj!“ opremljen je vrhunskim kućanskim aparatima visoke tehnologije koje je omogućila Sancta Domenica.

Uređaji koje natjecatelji koriste uvelike olakšavaju izvedbu kulinarskih specijaliteta. Primjerice, pećnica zbog učinkovitog kruženja zraka u pećnici pomaže ostvariti najteži izazov, omogućuje ravnomjerno pečenje na čak 5 razina, a zahvaljujući velikoj zapremnini pećnice pregled i rezultati pečenja su odlični. Ploča je pak opremljena visoko učinkovitim plinskim plamenicima od kojih je jedan Wok.

Natjecateljima se u žurbi neće moći dogoditi da zaborave isključiti plin ili da se tjestenina prekuha jer je tu Timer koji se može namjestiti do čak 99 min i još ih na gašenje upozorava zvučni signal.

Za vizualni identitet kuhinje i očuvanje namirnica koje moraju ostati svježe zaslužni su luksuzni hladnjaci u crnoj izvedbi visokog sjaja. Manje zasluge ne primaju ni mali kućanski aparati koji će na najbolji mogući način usitniti namirnice ili pak izblendati povrće u finu kremastu juhu. Mikser će sam odraditi svoj posao dok vi kuhate kremu na pari. Ipak, kako natjecateljima nisu dovoljni samo aparati koje smo osigurali već i malo kulinarskog znanja, Sancta Domenica se i za to pobrinula pa će svaki natjecatelj dobiti utješnu nagradu Samsung usisavač, a pobjednik kao jednu od glavnih nagrada dobiva premium proizvod zbog kojeg će se i kuhinja morati proširivati, ali će barem sve namirnice stati. Riječ je o Samsung Side by Side hladnjaku kapaciteta čak 510 litara.

