Sjajna novost u PSK: Uplati na terminalu na online račun!

Prva sportska kladionica odsad nudi novu sjajnu pogodnost svojim igračima: brzo i lako možete na našim terminalima uplatiti novac na svoj online račun!

Sva novčana sredstva i dobitne listiće jednostavno ubacite u terminal na jednoj od naših čak 1800 lokacija širom Hrvatske, kreirajte potvrdu te sredstva navedena na potvrdi prebacite na online račun:

koristeći PIN i kontrolni broj naveden na potvrdi;

skeniranjem potvrde putem PSK mobilne aplikacije.

I to je sve, novac će se istog trenutka pojaviti na Vašem računu i biti spreman za isplatu ili nastavak igre!

S ovom novom mogućnošću, PSK svojim igračima dodatno olakšava mogućnost igranja, sjajne zabave i osvajanja dobitaka. Bez obzira gdje se nalazite, u svakom trenutku Vam je neki od naših brojnih terminala u neposrednoj blizini.

Podsjetimo da nudimo preko 10.000 sportskih oklada, kao i klađenje uživo, plus čarobni svijet igara u Casinu PSK. Uz to, redovno nudimo nove promocije i bonuse za naše vjerne igrače. Ima, dakle, za svakog ponešto, zaista pravo more zabave, 24 sata dnevno, bilo gdje i bilo kad. Uz novu pogodnost uplate na terminalima na online račun, bit ćete još jedan korak bliže velikim uzbuđenjima, okladama na svoje favorite, casino igrama i brojnim prilikama da osvojite velike dobitke.

Ne zaboravite: u PSK igra zaista baš nikada ne prestaje!