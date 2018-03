Plesom do dečka ili cure

Nije danas baš lako upoznati se s novim ljudima, potencijalnim partnerima. Životne obveze sve nas više melju i nemamo vremena, a nažalost ni volje ni energije za česte izlaske. Bez druženja smo pak sve više prepušteni sami sebi ili kakvim elektroničkim mrežama. No je li to zaista jedino što nam preostaje, odnosno, nemamo li ipak boljeg rješenja?

Evo jedne sasvim nove i originalne inicijative: Plesni centar Elite organizira tečajeve namijenjene osobama koje bi kroz zabavnu poduku društvenog plesa i neobvezatna druženja željele upoznati ljude slične životne situacije, a to je, da nemaju dečka ili curu.

Grupe se formiraju prema dobnim skupinama tako da se, ovisno o Vašoj dobi i jasno, ukoliko ste samci, možete uključiti u grupu koja obuhvaća ljude od 20 do 30 godina, 25 do 35, 35 do 45, 45 do 55, ili iznad 55 godina starosti.

A cijela stvar i nije tako šašava kako bi Vam se na prvi pogled mogla učiniti. Na tečaju ćete se družiti s novim poznanicima, samcima kao i Vi, bez osjećaja pritiska blind datinga ili pak beskonačnog sjedenja ispred kompjutera na različitim društvenim mrežama. U Plesnu školu Elite se dolazi naučiti plesati i tu se nikako ne ističe da bi se netko trebao s nekim zbližiti. No jasno, komponenta druženja je jača nego na uobičajenim tečajevima pa se pri upisu pazi da polaznici budu bliskih generacija, izmjene partnera na samom tečaju su češće i obvezatne, pauze za neobvezatna druženja između dva sata plesnog sastanka dulje, a sama atmosfera na tečaju vedra i zabavna. Polaznike se također motivira na druženja i izvan naše dvorane organiziranjem zajedničkih odlazaka na plesnjake, karaoke, na kakvo piće ili na izlete. To su pak prilike da se upoznate i ugodno družite i s ostalim članovima paralelnih grupa Plesne škole Elite, a jasno, i da uđete u zagrebački plesni milje koji je u zadnje vrijeme masovan i eto sve više raste: skoro i nema večeri a da se negdje ne organizira kakav plesnjak koji je zaista pošteno posjećen.

Na tečaj se možete uključiti i s prijateljima, što bi moglo doprinijeti osjećaju veće opuštenosti i sigurnosti. No ako dođete i sami, nije problem. Voditelj će vas već na prvom sastanku sve međusobno upoznati i približiti na zaista ugodan i veseo način pa ćete se na tečaju brzo osjećati lijepo baš kao u društvu dugogodišnjih dragih znanaca.

Ideja nije loša, zar ne? No Vi smatrate da imate dvije lijeve i da to nije nikako za Vas? Nemojte brinuti – jer vrhunska sportsko-plesna karijera i dugogodišnje iskustvo u podučavanju eliteovog glavnog voditelja Nenada Vlahovića doveli su do toga da on ima recept i za najtvrdokornije antitalente: iz njegove Plesne škole Elite jednostavno nitko ne odlazi bez da bi naučio plesati!

Za kraj, nikako ne i najmanje važno, spomenut ćemo da je u Plesnoj školi Elite u tijeku akcija s Poklon bonovima u vrijednosti od 100 kn. Odnosno, tečaj koji uobičajeno stoji 330 kn, sada će vas koštati samo 230 kn, dok će đaci i studenti proći još i bolje: umjesto 290, za mjesec dana druženja u sistemu dva puta tjedno po puna dva sata morat će izdvojiti samo 190 kn. I sve to uz jedinstvenu garanciju: vratit ćemo Vam uloženi novac ukoliko s našom Plesnom školom Elite nećete biti zadovoljni!

Kontakt: nenad.vlahovic@xnet.hr, 098 1675 993

http://plesnicentarelite.com