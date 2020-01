Ovo je 6 najvećih zabluda vezano uz međunarodnu razmjenu studenata

Hrvatski studenti u posljednjih 10-ak godina imaju mnogo prilika za odlazak na mobilnost u inozemstvo, osobito kroz program Erasmus+. Koriste li oni te mogućnosti u dovoljnoj mjeri?

Studentska mobilnost, bilo u svrhu studiranja ili obavljanja stručne prakse, prilika je da student dio svojeg studentskog obrazovanja provede izvan Hrvatske. Kroz takvo iskustvo mladi ljudi stječu nova znanja i vještine, proširuju vidike i postaju tolerantniji prema drugačijim kulturama i svjetonazorima, uče i usavršavaju znanje stranih jezika, upoznaju nove gradove i zemlje, i možda najvažnije – sklapaju prijateljstva i grade vlastitu međunarodnu mrežu.

No zašto se više studenata ne odlučuje iskoristiti ovu jedinstvenu priliku koja im se pruža samo tijekom studentskog života? Mnoštvo ugovora o međunarodnoj razmjeni studenata, savjetovanja i konzultacije, stipendije, pomoć kod prijave i prikupljanja dokumentacije….studentima Fakulteta organizacije i informatike sve to je na raspolaganju, no mnogi se teško odlučuju na taj korak. Dio krivice leži u dezinfomacijama koje kruže fakultetskim hodnicima.

U nastavku pročitajte 6 najvećih zabluda kod studenata koje je sumirao Ured za međunarodnu suradnju varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu FOI):

Zabluda 1: Ako odem na razmjenu, past ću godinu.

Istina 1: Ova zabluda je vjerojatno najraširenija i mnoge studente spriječi u prijavi na Erasmus+ natječaj. Međutim, iskustva su pokazala kako to uopće nije istina! Da, studenti koji idu na Erasmus moraju napraviti plan i pronaći predmete koje će slušati na stranom sveučilištu, no to ne moraju sami, već im pomaže ECTS koordinatorica. Svi predmeti koje studenti polože tijekom studentske mobilnosti u inozemstvu na FOI-ju se priznaju!

Zabluda 2: Neću se snaći u nepoznatom okruženju i u komunikaciji sa strancima.

Istina 2: Studenti često sumnjaju u sebe, svoje socijalne i komunikacijske vještine, no s FOI-ja kažu kako još nisu imali studenta koji se nije snašao, a nitko se nije vratio kući prije kraja semestra. Čak dapače, mnogi su željeli ostati duže, a sve više njih se nakon Erasmus+ razmjene odlučuje na nešto drugačije iskustvo – odlazak na Erasmus+ stručnu praksu. Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja studente ohrabruje da sami sebe izazovu i izađu iz svoje zone komfora. Mnogi studenti kažu kako im je upravo ova odluka promijenila život, naučila ih samostalnosti i odgovornosti.

Zabluda 3: Razmjena je skupa, nemam novaca.

Istina 3: Financije su studentima česta briga, opravdano, no i za to postoji rješenje. Programi poput Erasmus+ daju financijsku potporu koja je najčešće dostatna za pokrivanje većine troškova života tijekom boravka na studentskoj mobilnosti. Kao što znamo, postoje povoljnije i skuplje europske zemlje, pa studenti moraju biti realni i odabrati destinaciju sukladnu svojim financijskim prilikama. Također, za studente lošijeg socioekonomskog statusa ili studente s invaliditetom postoji dodatno financiranje, a s FOI-ja ističu kako su za mobilnosti svojih studenata osigurali dodatna financijska sredstva.

Zabluda 4: Fakultet mi ne nudi ništa zanimljivo gdje bi mogao/la na razmjenu.

Istina 4: Često studenti nisu svjesni mogućnosti koje im se pružaju, stoga Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja tijekom godine organizira mnoštvo informativnih događanja. Studenti mogu na razmjenu u čak 16 zemalja diljem Europe, a moguće je ići na razmjenu i u druge dijelove svijeta, od Azije do SAD-a. Sporazumi su sklopljeni s partnerskim i srodnim fakultetima, a ovisno o programu i interesima, student uz pomoć Ureda za međunarodnu suradnju i ECTS koordinatorice odabire najbolji program za njega. Ne zvuči privlačno? Pogledajte kako su se proveli studenti FOI-ja koji su bili na razmjeni: https://www.foi.unizg.hr/hr/mobilnost/iskustva .

Zabluda 5: Ne znam dovoljno dobro engleski ili bilo koji drugi strani jezik.

Istina 5: Neke statistike pokazuju kako Hrvati općenito vrlo dobro govore engleski jezik, dok su iskustva pokazala zavidno znanje engleskog jezika studenata FOI-ja, što povratne informacije s partnerskih sveučilišta i potvrđuju. Većina sveučilišta nudi tečajeve jezika, kako engleskog tako i jezika svoje zemlje, pa tako studenti često uče i drugi strani jezik – slovački, portugalski, španjolski itd. Na FOI-ju postoji zanimljiv program asistencije dolaznim studentima koji je lokalnim studentima koji se uključe također prilika za „brušenje“ engleskog jezika – FOI Student Buddy program. Što je FOI Student Buddy? – https://www.foi.unizg.hr/hr/mobilnost/buddy

Zabluda 6: „Ubit“ će me Erasmus procedura i birokracija.

Istina 6: Priznajemo, u ovome ima istine. Ima dosta papira koje treba prikupiti i stvari koje treba uskladiti. No studenti nisu prepušteni sami sebi, već im na svakom koraku pomaže cijeli tim – Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja, ECTS koordinatorica, prodekanica za nastavu, prodekan za međunarodnu suradnju te studenti koji su prošli slično iskustvo. Studenti kažu kako je ovo mala cijena koju treba platiti za ono što su dobili.

Većina mladih, u svojim iskustvima koje prikuplja Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja, ističe kako je međunarodna razmjena studenata jedan od najboljih benefita studiranja općenito, a Erasmus mobilnost je iskustvo koje ne treba odgađati i koje bi uvijek ponovili. To je jednostavno jedna od onih životnih prilika koje se ne propuštaju!