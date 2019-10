ONLINE. Naruči TENA Men besplatne uzorke i drži kontrolu nad istjecanjem urina!

Novi 100% diskretni i 100% sigurni TENA Men štitnici

Novi 100% diskretni i 100% sigurni TENA Men štitnici

· poboljšana upijajuća jezgra koja instantno upija i zadržava tekućinu kako bi bio suh i zaštićen.

· Sadrže jedinstveni TENA Odour Control™ sustavu koji pomaže da ostaneš svijež i sprječava neželjene mirise.

· toliko tanki i diskretni da nitko nema pojma da ih nosiš

Nisi jedini.

Ako imaš oslabjeli mjehur, nisi jedini. Savki četvrti muškarac iznad 40 godina zna kako ti je.* Naravno, nevoljno curenje urina razlikuje se od muškarca do muškarca, no bez obzira na to radi li se o samo nekoliko kapi tu i tamo ili o većim curenjima, postoji pomoć i načini uz koje curenje urina možeš kontrolirati. Zanima te kako se drugi snalaze? Nastavi čitati.

Iz muškog kuta

Pročitajte iskustva Petra, Marka i Luke, muškaraca koji se suočavaju s nevoljnim curenjem i naučili su kako preuzeti kontrolu nad svojim životima.

Markova priča

„Napokon sam skupio snagu da kažem supruzi. I sve se promijenilo. “

U početku sam imao racionalna objašnjenja. Popio sam previše kave. Popio sam nekoliko piva prošle noći. Vani je uistinu hladno. No kada sam primijetio curenje nakon odlaska na toalet, postalo je očigledno da moram biti praktičan. Nemam pojma kada je počelo. Izgleda da sam to nesvjesno poricao neko vrijeme. Nikada mi nije palo na pamet. A i kada jest, nijekao sam. Inkontinencija? Ma daj! To se događa samo starcima, a ja nisam star. Ispočetka sam upotrebljavao…

Petrova priča

Petar priča o tome kako je saznao da njegove društvene aktivnosti ne moraju prestati.

Što reći? Oduvijek sam bi vrlo društven tip koji voli aktivnosti izvan posla. No kada sam shvatio da imam curenje urina, mislio sam da ću se morati odreći društvenog života. Nije da stalno i svaki dan radim nešto spektakularno, ali uživam u isprobavanju novih restorana ili jednostavnom druženju s prijateljima na pivi u baru. Nažalost, uživanje u tuđem društvu nije baš bilo jednostavno jer sam neprekidno mislio o tome što ako ću uskoro morati na toalet. Što ako su toaleti daleko i ako je dugi red kada konačno dođem do njih? Počeo sam izmišljati isprike kako se ne bih pridružio ispijanju piva ili druženju daleko od kuće. Nisam želio dolijevati ulje na vatru ispijanjem tekućina te nisam bio siguran hoću li izdržati do toaleta ako je predaleko. S vremenom sam pokušao…

Lukina priča

Pročitajte o Lukinom putovanju poboljšanja problema s curenjem urina.

Dobro, svi znamo da nećemo živjeti vječno. Unatoč tome, dijagnoza raka prostate bila mi je potpuni šok. Operirao sam prostatu u travnju 2011. i sve je prošlo uistinu dobro. U početku sam nakon operacije morao upotrebljavati kateter. Bilo je malo nezgodno pa sam kada je izvađen otišao do urologa kako bismo razgovarali o tome kako se što prije mogu vratiti normalnom životu. Operacija uklanjanja prostate oslabjela je moje mišiće dna zdjelice što znači da nisam mogao zaustavljati tok urina u početku nakon operacije. Preporučena mi je…

TENA Men štitnici specijalno su dizajnirani su kako bi udobno pristajali anatomiji muškog tijela i pružili diskretnu i sigurnu zaštitu pri nevoljnom istjecanju urina. Možeš odabrati veličinu i moć upijanja koja ti odgovara. Savjetuj se s liječnikom ili ljekarnikom.

TENA Men proizvodi dostupni su u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama.

