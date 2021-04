NOVE KEUNE SEMI COLOR NIJANSE S KOJIMA ĆE VAŠA KOSA OVOG PROLJEĆA – DOSLOVNO ZABLISTATI

Beauty industrija jedno je od najuzbudljivijih područja, koje se konstantno mijenja i usavršava, osluškuje potrebe publike i lansira nove proizvode. U nepreglednom moru novih brendova, nekolicina je velikih i priznatih imena u svijetu ljepote, koji svoju reputaciju grade na istinskim vrijednostima te vrhunskim proizvodima s najkvalitetnijim sastojcima

Jedna od najpoznatijih i najomiljenijih beauty kompanija na svijetu – Keune Haircosmetics – tokom posljednjih desetljeća stekla je pravu vojsku obožavatelja i vjernih poklonika diljem svijeta. Keune ove godine u Hrvatskoj slavi 30 godina, a 2022. rođendanska obljetnica je okrugla i na svjetskoj razini – velikih i zadivljujućih 100 godina od osnutka kompanije.

Inspirativna filozofija Keune-a počiva na premisi kako je ljepota dostupna svima, dolazi u raznim oblicima i bojama te se mora moći prilagoditi svakom pojedincu, s fokusom na individualizaciju i jedinstvenost. Također, s obzirom na činjenicu kako je pozornost beauty svijeta više nego ikad preusmjerena na osviještenost i pojačanu brigu o manjem zagađivanju i štetnim sastojcima, Keune je jedan od svijetlih primjera uspješne implementacije društveno odgovornog poslovanja, svakodnevno osiguravajući pozitivne promjene i održivi rast u svom poslovanju.

Ukorak s globalnim trendovima, Keune je uvijek postavljao ljestvicu za stepenicu više i lansirao različite inovativne linije za njegu, boju i styling kose. I baš poput modnih dizajnera, koji iz sezone u sezonu predstavljaju svoje stylish proljetne kolekcije i modne trendove, beauty eksperti iz Keune-a za proljeće 2021. lansirali su fantastičnu novu liniju boja za kosu pod nazivom Semi Color, baziranu na prelijepom završnom sjaju, čime je Keune podignuo uslugu bojanja za svoje klijente na višu razinu. Demi-permanentne Semi Color nijanse temelje se na jedinstvenoj, znanstveno unaprijeđenoj formuli za prekrasan sjaj i vrhunsku njegu, a kao stvorene su za kreiranje nebesko svijetlih i svilenkastih glatkih kosa. Dolaze u atraktivnom, podjednako ‘shiny’ pakiranju, sa 75 različitih nijansi i bezbroj mogućnosti za bojanje. Veganska formula bez glutena i amonijaka pruža dugotrajan rezultat bojanja, a zahvaljujući kremastoj osnovi vrlo se lako nanose. Semi Color nudi prekrasan sjaj i vrhunsku njegu u kompletnom rasponu od 119 trendovskih nijansi.

Keune Haircosmetics klijente frizerskih salona i same frizere uvijek stavlja na prvo mjesto te su sve inovacije posvećene upravo tom cilju. Novom Semi Color linijom žele potaknuti kreativnost kod frizera i klijenata da se usude eksperimentirati sa kosom, pritom im garantirajući blistavu, meku i zdravu kosu te prekrasnu boju. Semi Color razvijen je na temelju tri kompleksa: njegujućem, sjajnom i umirujućem. Njegujući kompleks sadrži Cocamida protein svile – moćan ekstrakt iz crvenih algi koji popravlja oštećenu strukturu vlasi i povećava hidrataciju. Formula dubinski njeguje kosu, što rezultira do 55% više glatkoće u usporedbi s netretiranom kosom. Ekstrakt pasjeg trna Buckthorn pruža kosi sjaj te ujednačava strukturu vlasi. Umirujući kompleks s eteričnim uljem indijskog tamjana i Bisabololom pruža zaštitu i smiruje vlasište. Ovi sastojci biljnog podrijetla smanjuju iritaciju vlasišta te imaju visoka umirujuća svojstva. Moguće kreacije na kosi sa Semi Color nijansama kreću od vrlo prirodnih, usmjerenih na osvježavanje postojeće boje do neformalnijih frizura za one koji žele naglašenije efekte bojanja. Ali svim kreacijama zajedničko je jedno: sjajna i njegovana bojana kosa. Keune Semi Color linija boja za kosu dostupna je od početka ožujka u Keune frizerskim salonima. Više informacija možete doznati na Keune Haircosmetics službenoj web stranici.

S obzirom na trenutnu situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa, Keune Haircosmetics je lansiranje Semi Color linije održao online, uz podršku brojnih partnera salona i frizera iz cijele regije. Snimljeno je ukupno 12 različitih videa, u kojima su frizeri iz cijele regije prikazali umijeće bojanja sa Semi Colorom, odnosno sve prednosti i karakteristike ove nove svestrane kolekcije boja za kosu. Ujedno su edukatori Keune akademije (Marija Ašerbrener Gelenčir, Ines Tomas, Luka Škvorc, Kristijana Pižir Gavrić, Tea Martina Kraševac Furlan, Kristina Vugrek) snimili edukacijski inspirativni video sa svim informacijama vezanim za nove Semi Color boje.

Sve usluge tretmana bojanja kose s novom Keune linijom mogu se, između ostalih, pronaći i u frizerskim salonima iz naše regije koji su sudjelovali u snimanju Semi Color videa. Pažljivo odabrani frizerski stručnjaci, pravi su glasnogovornici Keune brenda u svom gradu, vrhunski koloristi i ljubitelji Semi Color formulacije, koji međusobno dijele veliku strast prema bojanju i na tome baziraju svoj svakodnevni posao, stoga su se istaknuli kao sjajni Semi Color ambasadori.

Frizeri koji su sudjelovali u snimanju Semi Color videa:

Zdravko Cedli (Magis hair studio,Osijek),

Jelena Peršić Trninić (Kanso hair salon/akademija,Zagreb),

Boštijan Jagrinec (Buhair frizerski salon,Maribor),

Ana Čulić (Hair studio Fem, Split),

Dragan Ranković (Edukator, edukacijski centar, Beograd),

Nikolija Todorović (Alis hair, Beograd),

Marin Sokolić (Frizerski studio SM, Novi Vinodolski),

Ana Nimac (Frizerski salon Ana, Zadar),

Nuša Vogrin (Lepotni studio Mystiko, Maribor),

Ivan Skender (Beauty centar Royal, Zagreb),

Džimi Zemljić (Hair Master studio, Ptuj),

Dragana Antunović (Frizerski salon Maravić, Trogir),

Kristina Došen (Frizerski salon Backstage, Split),

Vlasta Iviček (Frizerski salon Vlasta, Hrvatski Leskovac),

Mario Gurabić (Fashion By MG, Tuzla),

Sabina Karić (Frizerski saloni Charm, Zenica)

Joško Tafra (Frizerski salon Sananda, Split) i

Stevo Pavlović (Stevo hair salon, Ljubljana)

Ana Ćurak (La Dutti, Osijek)

Dean Nikolić (ID Factory hair group, Ljubljana)

Fotograf: Marin Tomaš