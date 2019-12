Melanom ne mora biti smrtonosna bolest

Dame i vrhunski stručnjaci s referentnog centra za melanom pri KBC-u Sestre milosrdnice, savjetuju nas u borbi protiv opake bolesti

Koža je najveći organ ljudskog tijela. Razni su uzroci raka kože, ali utjecaj Sunca igra najveću ulogu u oštećenju stanica kože koje se očituju starenjem kože, a dugoročno i razvojem zloćudnih tumora kože. Najvažnija zaštita od Sunčevih zraka nalazi se u našem pigmentu i zove se melanin. Melanin određuje našu boju kože. Što je više melanina, tamnija je koža i bolja je zaštita od raka kože. Rizik od raka kože se povećava nakon opeklina od Sunca ili uz korištenje solarija. Objasnile su nam specijalistice dermatovenerologije prim.dr. Sanja Poduje i doc.dr.sc. Marija Buljan. Pod vodstvom akademkinje Mirne Šitum u KBC Sestre Milosrdnice djeluje Referentni centar za melanom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. Rak kože je najčešća dijagnosticirana vrsta raka na svijetu. Maligni melanom se može pojaviti bilo gdje na tijelu, ali najčešća mjesta su prsa, leđa i noge. Uobičajeni simptomi su potpuno nova, smeđe-crna mrlja ili već postojeći madež koji počinje mijenjati oblik, boju i veličinu.

U malignom melanomu promjene na koži su često nepravilnog oblika i neravnog ruba, neujednačene boje, na primjer, različite nijanse smeđe, crne, ljubičaste, crvene, ružičaste, plave ili bijele. Nepovoljan znak koji govori o postojanju melanoma je krvarenje iz promjene. Zloćudnost ovog tumora očituje se u izrazitoj sklonosti ranom širenju bolesti tj. metastaziranju u limfne čvorove i u udaljene organe. – govori prim.dr.sc. Ljubica Vazdar specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije

Učestalost pojave melanoma u stalnom je porastu posljednjih godina. U Hrvatskoj se, nažalost, još uvijek često otkriva u već uznapredovaloj fazi bolesti. Uglavnom se pojavljuje u osoba srednje i starije životne dobi, no može se pojaviti i kod mladih ljudi. Češći je u osoba svijetle puti. Sumnju na melanom moguće je postaviti kada se na koži nalazi pigmentirana lezija koja se mijenja tijekom vremena ili kada se na koži pojavi nova promjena, te se tada treba što prije javiti liječniku. Činjenica da je tvorba bezbolna, ne znači da je bezopasna, kao što mnogi laici misle. Za razliku od prijašnjih godina kada smo liječili samo uznapredovale stadije melanoma, sada se već kod potpuno uklonjenih melanoma i operiranih limfnih čvorova. tj. kod takozvanih visokorizičnih melanoma, provodi postoperacijska terapija. Samim time, vrlo je važno da bolesnici s ovom dijagnozom ne ostanu kod kuće misleći da su izliječeni nego se trebaju javiti svom liječniku obiteljske medicine kako bi ih uputio na multidisciplinarni tim za melanom. Iz tog razloga važno je napraviti detaljnu obradu prije i nakon operacije te pratiti bolesnika i informirati ga o svim mogućnostima zaštite od povrata bolesti. – pojašnjava prim.dr.sc. Nina Dabelić specijalistica onkologije i radioterapije

Multidisciplinarni tim je osnovan kako bi svakom bolesniku omogućili najbolju moguću skrb te pristup svim specijalistima koji su uključeni u liječenje melanoma. Vrhunski stručnjaci različitih specijalnosti na jednom mjestu garantiraju brz i kvalitetan pristup liječenju svakog pojedinog bolesnika. Uvijek se posavjetujte s liječnikom, ako imate na koži novu promjenu koja raste ili madež koji je promijenio izgled. Ukoliko se dijagnosticira u ranoj fazi melanom se uspješno uklanja kirurškim zahvatom. Nakon kirurškog otklanjanja potrebno je bolesnika uputiti u Kliniku gdje postoji Multidisciplinarni tim za liječenje melanoma radi određivanja najboljeg mogućeg načina praćenja i liječenja kako bismo spriječili ponovno vraćanje bolesti. Multidisciplinarni tim za melanom u KBC Sestre Milosrdnice sastaje se jednom tjedno, čine ga više stručnjaka specijalista dermatologije, onkologije, kirurgije različitih subspecijalnosti, patologije, specijalisti nuklearne medicine, radiologije, otorinolaringologije, oftalmologije i po potrebi i drugih. Zajednički se odlučuje o daljnjim koracima, liječenju i praćenju ovisno o stadiju bolesti – pojasnila nam je doc.dr.sc. Jasmina Marić-Brozić specijalistica onkologije i radioterapije, uz napomenu kako je na vrijeme otkrivena bolest najsigurniji put izlječenja, a kada se otkrije u ranoj fazi od nedavno postoji i terapija koja čuva od povrata bolesti.

Akademkinja Mirna Šitum obratila nam je pažnju na znakove upozorenja: Postoje promjene koje mogu biti alarm i koje pobuđuju sumnju na prijelaz madeža u melanom. Važno je napomenuti kako svega 20-30% melanoma nastaje iz madeža, a svi preostali melanomi su od samog početka nastanka već melanomi. Postoji tzv. ABCDE pravilo, a ta slova predstavljaju akronim sastavljen od engleskih riječi: A /asimetrija/, B /engl. border- rub/, C /engl. colour-boja/, D/dijametar/, E /elevacija tj. uzdignuće/. Dakle, ako se primjete promjene na madežu u smislu da taj madež nije više simetričan, ili da su rubovi nazubljeni i nepravilni ili neoštri; da je boja neravnomjerna od ružičaste, preko nijansi smeđe do antracitno sive ili crne; kao i uvećanje promjera i izdignuće od okolne kože – sve to mora pobuditi sumnju da se radi o melanomu. Također uz to i pojava krusta, upale, otoka i crvenila moraju pobuditi sumnju na zloćudno zbivanje. Što se bolesnik ranije javi to su šanse za izlječenje veće.

Dijagnoza melanoma postavlja se na temelju kliničkog i dermatoskopskog pregleda, a potvrđuje patohistološkom analizom nakon kirurškog uklanjanja u cijelosti promjene na koži.

