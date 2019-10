LUKA NIŽETIĆ NAKON OPERACIJE: Da sam znao da će biti ovako, ne bih toliko dugo čekao na odluku

„Da sam znao da samo dan nakon operacije funkcioniram kao da se nije dogodio nikakav zahvat, ne bi toliko dugo čekao na odluku“

Zahvaljujući vrhunskoj tehnologiji, danas je 4 od 5 ljudi kandidat za zahvat skidanja dioptrije. Jedan od tih ljudi je i Luka Nižetić, koji je zadnjih 15 godina nosio naočale. Samo oni koji imaju dioptriju znaju koliko je ona zapravo ograničavajuća i koliko smeta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Nakon 15 godina gnjavaže s dioptrijom i naočalama, i poznati hrvatski pjevač Luka Nižetić, nakon dugo razmišljanja, odlučio se za lasersko skidanje dioptrije s oba oka pomoću metode iDesign IntraLase LASIK. Inače, iDesign je dostupan samo u Optical Expressu i to ih definitivno čini Poliklinikom koja prati trendove i najnovije tehnologije. Korištenjem iste, može se ne samo korigirati vid preciznije, od naočala ili leća ili standardnih metoda laserske korekcije vida, već je moguće korigirati puno kompleksnije i više dioptrije nego ikada prije. Čak i kod onih pacijenata koji do sada nisu bili kandidati za zahvat.

„Dosta sam se dugo opirao odlasku na operaciju skidanja dioptrije. Spoznaja da bi ti netko ‘dirao’ po očima je u meni stvarala ogroman strah i milijun pitanja, da li će me boljeti, kako ću funkcionirati nakon operacije, da li je zahvat riskantan? No, s dolaskom u Optical Express i njihovim pravim pristupom dobio sam odgovore na sve moje dileme. Vrlo ekspresno se sve odvilo, od pregleda, operacije i na kraju oporavka, dovoljna su bila tri dana. 15 godina sam nosio naočale no sada ću napokon ponovo vidjeti svijet kristalno čisto gdje mi je zahvat skidanja dioptrije ponovo pružio potpunu slobodu i nesputanost u mom radu na sceni, te mojim hobijima, fotografiji i ronjenju. Da sam znao da samo dan nakon operacije funkcioniram kao da se nije dogodio nikakav zahvat, ne bi toliko dugo čekao na odluku“ – izjavio je Luka.

iDesign je revolucionarna tehnologija, kojom se omogućuje potpuno individualan pristup svakom oku i besprijekoran rezultat, a oporavak je minimalan. Kroz samo nekoliko trenutaka svijet je moguće gledati sasvim novim pogledom, jasnije i šarenije, baš onakvim kakav on zaista jest. Ukoliko imate bilo kakvih dvojbi o laserskoj korekciji vida, uvijek se možete obratiti stručnjacima u Optical Expressu, koji vam stoje na raspolaganju i spremno će odgovoriti na svako vaše pitanje. Par minuta je dovoljno da i vi napokon progledate.