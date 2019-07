KLIK do promjene uz Sanju Žuljević – intenzivni treninzi za lijepu figuru i dobru formu besplatno samo na RTLplayu

Oblikujte svoje tijelo i budite fit za dugo i sunčano ljeto uz intenzivne treninge koje je za vas pripremila najpoznatija trenerica Sanja Žuljević!

Još uvijek nije kasno da doživite promjenu uz prave vježbe samo na RTLplayu, a kada pogledate jedan trening, garantiramo vam da nećete moći prestati vježbati, a uz to ćete se osjećati mnogo bolje s puno više energije za nadolazeće jesenske obaveze.

Ljeto je već odavno stiglo, no jeste li spremni za godišnji odmor i vrijeme koje ćete posvetiti isključivo sebi. Dok se neki bore s viškom kilograma, drugi, pak, razmišljaju o svojoj lošoj fizičkoj formi i manjku energije. Sve što vam nedostaje je malo motivacije i treninzi koji će biti baš po vašoj mjeri. Stoga vam RTLplay donosi intenzivne vježbe najpoznatije hrvatske trenerice Sanje Žuljević koje su namijenjene svim kategorijama vježbača i idealni su za postizanje učinkovitih rezultata.

‘Klik do promjene uz Sanju Žuljević‘ je kombinacija čak četiri intenzivna treninga za oblikovanje tijela, a sve što morate je registrirati se besplatno na RTLplay i vježbanje može početi! Svaki program i svaki trening LeeZone namijenjen je svim kategorijama vježbača jer se vježbe mogu prilagoditi svačijem stanju forme te je idealan za svaki cilj: od gubljenja kilograma do postizanja vrhunske forme. Četiri treninga koja smo izdvojili idealni su za postizanje učinkovitih rezultata u smislu topljenja suvišnih masti, dizanja forme, ali i dobivanja na masi ukoliko je to potrebno, odnosno, definiciji i oblikovanju tijela.

Osim drugačijeg pristupa vježbanju, dva MetaLIVE! treninga ujedno su i najzahtjevniji te će vam nedvojbeno pomoći da se trgnete i pripremite za aktivno ljeto.

“Htjeli smo pokazati ljudima, koji će vježbati s nama, kako to zaista izgleda kad se izvodi trening od 35 – 45 minuta bez pauza. Htjeli smo da vide da je i nama teško, ali i da nema odustajanja! Želimo im biti potpora u svakom trenutku. Među vježbačima su nekad pretile osobe, treneri i “ obični ljudi” koji izvode 3 različite inačice vježbi, prema fizičkoj spremi i mogućnostima – tako da isprika nema! MetaLIVE! je za sve!˝, rekla nam je Sanja Žuljević.

Registrirajte se besplatno na RTLplay, aktivirajte se i uhvatite val promjena!