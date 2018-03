Kako se riješiti suhe i dehidrirane kože?

Suha, dehidrirana koža može biti privremeni (primjerice zimi) ili dugotrajni problem.

Suha koža ili kserosis, je vrlo čest problem u suvremenom životu, pogađa ljude svih dobnih skupina, čak i mlađu djecu. I znanstvenici se slažu da će naša koža zasigurno biti suha i/ili dehidrirana nakon što navršimo 40 godina života zbog naglog opadanja lipida u rožnatom sloju (tj. masti koje su neophodne za strukturu i funkciji živih stanica) i, pogotovo, zbog značajnog opadanja ceramida (jedne od najvažnijih strukturalnih komponenti lipidne barijere).

Ipak, neki su ljudi doživjeli nelagodan osjećaj zbog suhe kože prije nego što su navršili 40 godina života. Povećan stres, izlaganje utjecaju sunca, vjetra i kemikalija u okolišu, doprinose suhoj, dehidriranoj koži kod ljudi svih dobnih skupina.

Dehidrirana koža brže stari i nastajanje bora je ubrzano. Suha i dehidrirana koža je, u različitim stupnjevima, problem kod 98% ljudi tijekom zime. Simptomi dehidrirane kože mogu biti perutanje kože, zategnuta koža, površinske bore… Koža već nakon 25 godine života počinje lagano dehidrirati i onda nastaju prve bore. Zato će prirodne hranjive kreme iz BIOmedisa i masaža lica uvelike usporiti starenje kože.

Njezi kože lica i tijela zimi treba posvetiti mnogo truda i vremena. Uslijed hladnoće, vjetra i centralnog grijanja te čestih prelazaka iz grijanih prostorija na zimu, koža gubi svoju prirodnu masnoću, isušuje se, peruta, bez sjaja je, postaje hrapava i lako se oštećuje.

BIOmedis Noćna krema i BIOmedis Krema protiv bora su dovoljno hranjive da više nećete imati problema sa dehidriranom i isušenom kožom lica. Koža će biti meka i nježna tijekom cijele zime. Samo pročitajte sastav BIOmedis krema i biti će vam jasno da se radi o izuzetno kvalitetnim prirodnim proizvodima.

BIOmedis prirodna Noćna krema

Ujutro će svi primjetiti ukoliko ste tijekom noći na svoje lice nanijeli i umasirali 10 prirodnih ljekovitih sastojaka iz BIOmedisa. BIOmedis Noćna krema namijenjena je njezi kože lica i vrata u vrijeme kada se ona maksimalno opušta i obnavlja, a to se događa dok spavamo.

Napravljena je isključivo od čistih prirodnih hladno prešanih biljnih ulja, prirodnih hidratantnih sastojaka i ekstrakata koji revitaliziraju samokorektivni mehanizam kože. Zeolit djeluje antioksidativno, štiti strukturu staničnih membrana kože od štetnog djelovanja slobodnih radikala, a u kombinaciji sa esencijalnim masnim kiselinama usporava njeno starenje.

Obiluje hranjivim biljnim uljima masline i makadamije koja vlaže, hrane i njeguju kožu i daju joj svježiji izgled. Korisni sastojci ulja potiču proces obnavljanja i formiranja novih stanica, a na površini kože stvaraju nevidljivu barijeru koja sprječava gubitak vlage.

SASTAV: voda, extra djevičansko maslinovo ulje, makadamija ulje, jojoba ulje, kakao maslac, morske alge, pčelinji vosak, aloe vera, mineral zeolit, sjemenke lana sjemenkei grejpa, ylang ylang

BIOmedis prirodna Krema protiv bora

U slučaju da Vam je koža jako suha i dehidrirana preporučili bismo Vam BIOmedis Kremu protiv bora koja znatno usporava starenje kože.

Posebna prirodna formula čini BIOmedis Kremu protiv bora idealnim izborom za njegu kože koja pokazuje znakove prijevremenog starenja.

Atioksidansi u ovim biljkama pobrinut će se da vaša koža bude nahranjena, zaglađena i ljepša tokom čitavog dana. Sastojci poput tamjana, naranče i ružmarina vlaže, njeguju i obnavljaju zrelu , suhu i osjetljivu kožu.

Ulje makadamije vrlo brzo prodire u kožu i sadrži visoki postotak palmitoleinske kiseline, što ga čini idealnim za prehranu kože u starijoj dobi. U agranovom ulju prisutna je velika količina vitamina E poznatog prirodnog antioksidansa, koji usporava proces starenja te pomaže regeneraciji oštećene kože. Zahvaljujući ekstraktu stolisnika krema će pozitivno utjecati i na stimulaciju imuniteta vaše kože a limunska trava posjeduje efekt stezanja koji vraća koži tonus, vitalizira je i čini baršunastom.

SASTAV: voda, jojoba ulje, ulje badema, pčelinji vosak, kakao maslac, makadamija ulje, morske alge, sjemenke lana, arganovo ulje, zeolit, ekstrakt stolisnika, sjemenke grejpa, čajevac, lavanda, geranij, borovica, limunska trava, naranča, ružmarin, tamjan.

