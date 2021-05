Kako izgleda vaš idealni ZeGe meni?

Je li sarma rezervirana samo za adventsko vrijeme ili je jedemo i u pauzi za ručak? Voli li se više purica ili patka z mlincima? Koliko jaja na oko ide uz špinat i pire, a koliko mljevenog u faširance s čušpajzom?

Sva ova pitanja vrtjela su nam se po glavi kada smo se pitali što od obroka Zagrepčani najčešće objeduju, a sve dileme nam je riješio najstariji web servis za dostavu – Pauza.

Purgeri i uvijek omiljeni burgeri

Svi znamo da pravi Purger uvijek pomaže svojim susedama milostivama odfurat špeceraj do vrata, a susede se potom znaju zahvaliti kavom i finom klopom kao što je pohana piletina ili rizi-bizi. No, više ni suseda ne mora trošiti vrijeme na spremanje obroka jer dok njoj zakuha voda za kavu, Pauzina dostava već je tu! Friško kuhana kava ili topli, netom izvađeni picek iz pećnice dolaze na željenu adresu u prosječne 23 minute. Osim najdražeg napitka i klasičnog piceka iz pećnice, pohana su jela vrlo čest izbor Zagrepčana, no jednako vole jesti i roštilj. Ćevapi, pljeskavice, u somunu, s ili bez luka – bitno je da su prsti masni! Osim što su majstori roštilja, Purgeri su i veliki hamburgerolozi što dokazuju česte narudžbe. Najpoznatiji fastfood lanac restorana svoj prvi uslužni objekt u Hrvatskoj otvorio je upravo u njenom glavnom gradu, stoga ne treba čuditi što Zagrepčani znaju sve o burgerima, nuggetsima i cheeseburgerima. Da vole brzu hranu, dokazuje i podatak kako ima više narudžbi pizze negoli stanovnika u gradu. Slikovito, svaki Zagrepčanin u godinu dana naruči više od dvije pizze!

Melting pot okusa

Purgerski duh znatiželje prisutan je u Zagrebu oduvijek, što se očituje i u gastronomiji. Stanovnici velegrada ljubitelji su azijskih okusa pa se tako na njihovom meniju često nađu jela od woka. Da su ludi za sushijem i pekinškom patkom odavno je poznata stvar, a u torbama Pauzinih partnera dostavljača sve se češće nalazi i havajska atraktivna zdjela salate, poznatija kao poke / fresh bowl. Tortilje, nachosi i enchilada dobro su znani ljubiteljima meksičke kuhinje. Ne znamo jesu li za to zaslužne Marisol ili Esmeralda, no prema Pauzi, pobornika meksičke kuhinje u Zagrebu ne nedostaje! Osim što vole začinjene tacose, stanovnici grada podno Sljemena veliki su fanovi legende turske kuhinje – poznatog kebaba. Ne ulazeći u rasprave što je prvo bilo – sir ili meso, jedan od gableca Zagrepčana je burek koji je čest pojam Pauzine pretrage. Poznati uredski casual friday često je rezerviran za pržene lignje i ribu, dok ostalim danima glavni chef Pauzine kuhinje dostavlja tjestenine, lazanje, njoke i ostale vrste pašte u kojoj Zagrepčani uživaju.

Jel’ ima kaj slatkog?

Nakon radnog tjedna valja se opustiti na suncu i uživati u kavi na subotnjoj špici. Kad prikupe dovoljno D vitamina, Zagrepčani se vole počastiti slatkim. Tanke, profinjene, američke deblje ili onakve kakve su radile njihove bake, palačinke su klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Purgeri ih vole slatke, a kako ipak ne mogu protiv sebe – nađe se tu i velik broj slanih, pohanih palačinki.

Kako sve ne bi ostalo na pohanom i šećerom zaslađenom, valja napomenuti kako Zagrepčani vole i Pauzin vege kutak. Mnoštvo izbora vegetarijanskih jela, kao i odabire stanovnika glavnoga grada koji su se pokazali velikim gurmanima, pronađite brzim klikom na Pauza, a za sve promo aktivnosti pratite Facebook i Instagram stranice.