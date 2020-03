JEDINSTVENA I SAMOUVJERENA – GENESIS LINIJA BY Kérastase

Kérastase Genesis, saveznik je svake žene i ono što pruža, više je od linije proizvoda. Potiče hrabrost i neustrašivost, ostvaruje samouvjerenost i izgrađuje jedinstvenost

Živimo u vremenu kada je sve poprilično ubrzano. Iz tog razloga, često zanemarujemo sebe i svoje potrebe. Postoje razni faktori koji negativno utječu na naše raspoloženje, a samim time i na naše beauty rutine za koje imamo sve manje vremena. Svaka žena voli svoju kosu, to je potpuno neupitno. Lijepa i zdrava kosa, pokazatelj je zadovoljstva i upravo odgovarajuća njega u konačnici rezultira besprijekornom samouvjerenošću.

Kérastase predstavlja novu proizvoda pod nazivom Genesis. Prekrasna linija s čijom upotrebom kosa postaje snažnija i sjajnija te koja ne dopušta svakodnevnom stresu da na nju utječe. Uz Genesis, strah ne postoji i sve vezano uz njegu kose postaje jednostavno, mirisno i poput igre, a upravo to je ono što svaka snažna i hrabra žena zaslužuje. Isušenost i oštećenje, nešto je s čime se susreće svaka žena, bez obzira na dob i posao koji radi. Mlade žene se često suočavaju s nedostatkom vremena te teže ritualu koji će na njih djelovati opuštajuće i sigurno. Radi raznih tretiranja, korištenja pomagala za friziranje, naša kosa je često izložena pucanju i opadanju. Kérastase Genesis, savršen je saveznik u toj borbi koja na kraju dovodi do slatke pobjede. Divna tekstura, predivan miris, sofisticirani – holistički pristup, luksuz, zdravlje, ugodno iskustvo i umirujuć ritual, sve je to Genesis koji svojom bogatom formulom garantira rezultate vrijedne divljenja.

Kérastase Genesis asortiman sastoji se od dvije vrste njegujućih kupki za kosu pod nazivima Hydra – Fortifiant i Nutri – Fortifiant. Riječ je o ojačavajućim kupkama protiv opadanja i lomljivosti kose. Drugi korak je njega, koja se sastoji također od dva proizvoda. Reconstituant maska za kosu pruža intezivnu hidrataciju i hranjivost. Jedan od proizvoda je i ojačavajući fluid, čije su karakteristike također zaštita od opadanja i lomljivosti, ali i zaštita od topline. To je definitivno proizvod koji bi se trebao naći u kozmetičkoj torbici svake žene. Ono što je velika prednost ove linije je upravo činjenica da više ne postoji biranje između njege kose i kože glave, a revolucionarni sastojci koje sadrže Genesis proizvodi, u tome uvelike pomažu. Ekstrakt đumbira, inače poznat po svojoj sposobnosti zaštite od dnevnih vanjskih oštećenja, njegujuće stanice runolista, kao i Aminexil 1.5%, koji potpomaže vlaknima da se drže čvršće u vlasištu i sprječava kolagen od ukručivanja oko folikula vlasi, sastojci su koji ovu liniju čine jedinstvenom.

Kérastase Genesis, saveznik je svake žene i ono što pruža, više je od same linije proizvoda i ambalaže. Potiče na hrabrost i neustrašivost, ostvaruje samouvjerenost i izgrađuje jedinstvenost. Uz njega su posljedice, strah ili neuspjeh tek prolazni koraci nakon kojih postajemo snažnije te nakon kojih slijedi nezamjenjiv osjećaj sreće i zadovoljstva i zato, oslobodite se straha od padanja jer je samim time budućnost svjetlija i pobjeda puno slađa.