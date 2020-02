HTC VIVE PREDSTAVLJA CJELOKUPNU SERIJU VIVE COSMOS

HTC predstavlja VIVE Cosmos Elite, VIVE Cosmos XR i VIVE Cosmos Play. Uvođenje novih modularnih prednjih ploča čini VIVE Cosmos najsvestranijim sustavom za virtualnu realnost u VIVE obitelji proizvoda

Zagreb, Hrvatska – 20. veljače 2020. – HTC VIVE® Mijenja lice VR-a sa svojom najsvestranijom linijom proizvoda virtualne realnosti (VR) dosad. Danas, HTC predstavlja cjelokupnu VIVE Cosmos seriju – s tri nova proizvoda i tri nove modularne prednje ploče kojima se proširuje funkcionalnost VIVE Cosmos. Vive Cosmos je prilagodljivi vrhunski sustav virtualne realnosti koji se temelji na osobnom računalu, te koji ima mogućnost rasta sa korisničkim zahtjevima zamjenom prednje ploče na sustavu za virtualnu realnost istovremeno pružajući impresivne vizualizacije i udobnost kroz cjelokupnu Vive Cosmos liniju.

Novo predstavljeni:

VIVE Cosmos Play

VIVE Cosmos Elite

VIVE Cosmos XR

„Naši kupci žele nevjerojatno VR iskustvo i stoga smo ponosni što možemo najaviti novu obitelj proizvoda rađenih po mjeri za VR upotrebe svih vrsta“ rekao je Yves Maître, glavni direktor HTC-a.

„VIVE Cosmos je zaista naš najsvestraniji sustav za virtualnu realnost do sada. Od korisnika koji tek kreću u otkrivanje VR svijeta do zahtjevnih poslovnih korisnika, Vive Cosmos nudi vrhunsku kvalitetu, udobnost i mogućnost evolucije VR i XR putovanja tijekom vremena – od zamjene prednjih ploča do dodavanja raznih opcija poput bežičnosti.”

Platforma VIVE Cosmos

Dizajn svih sustava za virtualnu realnost VIVE Cosmos pruža niz značajki koje nude vodeće performanse i kvalitetu izrade, bez obzira na verziju sustava ili mjesto gdje započinje vaše putovanje s Vive Cosmosom.

Promijenite svoju perspektivu: Pomoću modularnih prednjih ploča VIVE Cosmos, korisnici vremenom mogu dobiti više od svog sustava za virtualnu realnost. Buduće nadogradnje funkcionalnosti i performansi jednostavne su kao i zamjena prednjih ploča.

Jedan korak od stvarnosti: Inovativnim preklopnim dizajnom, Vive Cosmos lako dovodi korisnike u virtualnu realnost te natrag u stvarni svijet. Vive Cosmos također nudi udobnost i ergonomske značajke koje čine vaše iskustvo virtualne realnosti ugodnijim nego ikada prije.

Uzbudljivi vizualni prikazi: Svaki Vive Cosmos proizvod ima isti odličan zaslon, uz kombiniranu razlučivost piksela od 2880 x 1700, što predstavlja povećanje od 88 % u odnosu na prvi Vive i donosi kristalno jasan tekst i grafiku. Nove LCD ploče smanjuju udaljenost između piksela i umanjuju efekt rastera.

VIVE Cosmos Elite

VIVE Cosmos Elite objedinjuje performanse vanjskog praćenja i fleksibilnost tehnologije sa 6 kamera za praćenje izvana prema unutra kako bi zadovoljio potrebe najzahtjevnijih ljubitelja virtualne realnosti.

Korištenjem tehnologije bazne stanice Lighthouse korisnici će moći iskusiti snagu i preciznost SteamVR praćenja. Cosmos Elite također podupire Viveov ekosustav periferne opreme, uključujući Vive Tracker—i donosi neprikosnovenu slobodu unosa za kontrolu virtualne realnosti—te bežični adapter za nesmetano iskustvo virtualne realnosti.

Vive Cosmos Elite uključuje unaprijed postavljen vanjsku ploču za praćenje, 2 SteamVR bazne stanice i dva upravljača Vive. Vanjska ploča za praćenje za praćenje može se koristiti s verzijom bazne stanice 1.0 ili 2.0 kao i s originalnim upravljačima Vive ili Vive Pro te se lako može zamijeniti originalnom pločom za praćenje izvana prema unutra koji dolazi s Vive Cosmosom.

Vive Cosmos Elite izrađen je za igre koje iziskuju preciznost kao što su Pistol Whip, Superhot i Audica kao i za virtualne igre za više igrača poput Battlewakea.

VIVE Cosmos XR

VIVE Cosmos XR nadolazeća je zasebna verzija prednje ploče za modularni Vive Cosmos koji Cosmosu po prvi put donosi XR prolazne kamere visoke kvalitete. Predstavljajući se po prvi put kao razvojna oprema u drugom tromjesečju, Vive Cosmos XR omogućuje skoro potpuno prolazno vidno polje koje koristi većinu VR zaslona (do 100 stupnjeva vidnog polja) za integriranje stvarnog i virtualnog sadržaja.

Na primjer, Vive Sync, alat za suradnju kompanije integrirat će Vive Cosmos XR funkcionalnost tako da se virtualni objekti mogu unijeti u stvarna okruženja, poboljšavajući mogućnosti suradnje za sastanke temeljene na VR-u.

Zahvaljujući visokokvalitetnim prolaznim kamerama, Vive Cosmos XR kombinira jasan pogled na slojeve stvarnog svijeta, koji se neprimjetno spajaju s virtualnim. Dodatne informacije o Vive Cosmos XR-u bit će predstavljene na nadolazećoj GDC konferenciji.

VIVE Cosmos Play

Vive Cosmos Play otvara vrata novim korisnicima virtualne realnosti, olakšavajući kao nikada dosad stupanje u vrhunsku virtualnu realnost. Cosmos Play koristi 4 kamere za praćenje izvana prema unutra za uvođenje korisnika na putovanje u virtualnoj realnosti te za razvijanje tijekom vremena kako bi zadovoljio njihove potrebe.

Vive Cosmos Play idealan je za početne razine avantura u virtualnoj realnosti i aplikacija poput Viveport Video, Angry Birds VR: Isle of Pigs, The Curious Tale of the Stolen Pets i A Fisherman’s Tale.

Za poslovna ili muzejska okruženja, Vive Cosmos Play nudi pristupačniju i jednostavniju VR opciju za javna VR iskustva.

Vlasnici Playa mogu lako nadograditi svoj Vive Cosmos uz Viveov VR dodatak kao što je potpuni asortiman prednjih ploča Vive Cosmos. Dodatne pojedinosti o Vive Cosmos Play objavit ćemo u narednim mjesecima.

Vive Cosmos

Kupcima koji žele dodatnu praćenje visina prilikom korištenja praćenja inside-out, šest kamera Vive Cosmos-a nudi dodatno vertikalno i praćenje struka pomoću dvije dodatne kamere. Vive Cosmos odlikuje se jednakom velikom ergonomskom, vizualnom i modularnom funkcionalnošću, kao i kompatibilnošću s bežičnim adapterom.