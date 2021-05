Germania daje najveće tečajeve: Villarreal 2.85, Fenerbahče 2.40, Zamalek 1.35

Kao i prethodnih dana i ovaj četvrtak donosi nove poklone za igrače Germania Sport kladionice. Sva prvenstva polako se bliže svojem kraju, a kako biste ove završnice pratili s još većim zadovoljstvom, donosimo vam nova tri poklona u vidu najvećih koeficijenata. Danas vam donosimo najveće tečajeve iz Europske lige, Turske i Egipta. Naglasimo kako se tečajevi tijekom dana mogu mijenjati, ali ono u što možete biti sigurni je to da će u svakom trenutku biti najveći u odnosu na cjelokupno tržište

VILLARREAL – ARSENAL (21:00) JEDINICA 2,85

Imajući na umu da smo suočeni sa srazom najboljih napada Europske lige, na prvi pogled primamljivo je tražiti golove, ali ipak bismo trebali biti oprezni jer je na snazi ​​završna faza natjecanja u kojoj su klubovi oprezni. Emeryjeva momčad poražena je od Barcelone prije ovog susreta, dok su se Artetini topnici izgubili do Evertona. Obje strane čuvale su snagu za ovu utakmicu, a budući da su zdravstveni kartoni momčadi dobri, međusobno polufinalno natezanje u prvoj utakmici može započeti. No, s obzirom da trener domaćina ima nevjerojatno iskustvo u osvajanju ovog trofeja, a I Villarreal igra dobro, jedinica se nameće kao dobar izbor, pogotovo kad Germania Sport daje najveći tečaj u Hrvatskoj.

ALANYASPOR – FENERBAHČE (19:30) DVOJKA 2,40

Fener puše Bešiktašu u vrat, a budući da bi s tri boda bio u ravnini s njima, 38. kolo moglo bi biti prilično bolno za domaće u ovom susretu. Fener je pobijedio u posljednjoj utakmici u paru, a radi klađenja treba reći da je u posljednja četiri puta GG klađenje dolazilo svaki put u međusobnim susretima, pa čak i neriješeno dva puta. Dakle, Alanya je znala namučiti Fenerbahce, no nekako smo mišljenja kako danas to neće biti slučaj te da će favorite stići do tri boda potrebna za nastavak borbe za naslov prvaka.

ZAMALEK – AL MOQAWLOON (21:30) JEDINICA 1,35

Egipatski velikan Zamalek na dobrom je put da prekine dominaciju Al-Ahlyja. Trenutno su lideri prvenstva s tri boda prednosti nad najvećim rivalom, ali I s dvije utakmice vise. Danas im u goste sties 13. Arab, kojem bježe 21 bod, a to dovoljno govori o razlici u kvaliteti. U međusobnim omjerima na ovom stadionu Zamalek ima devet pobjeda u nizu, a jubilarna deseta se sama od sebe nameće.

