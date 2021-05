Germania daje najveće tečajeve: Manchester United 2.70, Southampton 2.25, Benfica 1.30

Kao i prethodnih dana i ovaj utorak donosi nove poklone za igrače Germania Sport kladionice. Sva prvenstva polako se bliže svojem kraju, a kako biste ove završnice pratili s još većim zadovoljstvom, donosimo vam nova tri poklona u vidu najvećih koeficijenata

Danas vam donosimo najveće tečajeve iz engleske Premier lige i portugalske Primeire. Naglasimo kako se tečajevi tijekom dana mogu mijenjati, ali ono u što možete biti sigurni je to da će u svakom trenutku biti najveći u odnosu na cjelokupno tržište.

Dobra zabave uz sportsko klađenje garancija je na stranici Germania Sport kladionice, no osim web sučelja i uplate u poslovnicama, na svoje račune možete uplatiti na razne druge načine – putem platnih kartica, Germania bona, A-bona, AirCasha te Skrilla.

MANCHESTER UNITED – LEICESTER (19:00) JEDINICA 2.70

Crveni vragovi ne mogu prokockati drugu poziciju pa s Leicesterom koji je u prošlom kolu poražen od Newcastlea s 2:4 mogu bez bojazni nadigravati. No, san o naslovu prvaka još je živ pa makar i u teoriji. S druge strane gostima nije do šale, jer ih Chelsea na trećem mjestu šije samo za bod. Rodgers će biti nervozan, a Ole Gunnar Solskjaer, je spreman vratiti Leicesteru šamar koji mu je protivnik nanio u ožujku, kad je slavio sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji FA kupa. United na Old Traffordu ima četiri pobjede zaredom nad Lisicama, a i danas ih kladionice stavljaju u ulogu favorita. To bi trebali opravdati na terenu, a Germania za to u ponudi garantira najbolji tečaj u državi.

SOUTHAMPTON – CRYSTAL PALACE (21:15) JEDINICA 2.25

Southampton na svom St. Mary stadionu dočekuje Crystal Palace. Obje ekipe nisu u nekoj formi te djeluju neuvjerljivo. No, gosti su odavno osigurali ostanak u Premier ligi pa su laganiji od rivala koji to tek trebaju odraditi. Sveci su trenutno na 17. mjestu s 10 bodova prednosti ispred Brightona te bi današnjom pobjedom potvrdili ostanak. Zadnja dva međusobna susreta na ovom stadionu završila su podijelim bodova, no vrijeme je da se ta mini tradicija prekine. Jednostavno, domaćini trebaju pobjedu kako bi osigurali mir u zadnja tri kola te će zasigurno više gristi od kluba iz Londona koji stiže na izlet.

NACIONAL – BENFICA (19:00) DVOJKA 1.30

O Classico završen je s 1:1, tako da Benfica ostaje zakucana na trećem mjestu pred susret s najlošijim Nacionalom. Dakle, najtanja momčad Primeire teško da ima bilo kakve izglede protiv Benfice s kojom je u siječnju remizirala s 1:1, a u veljači 2019. poražena s nevjerojatnih, ali spomena vrijednih 10:0. Nećemo puno mudrovati jer je razlika u kvaliteti prevelika, Benfica jednostavno danas mora pokazati tko je gazda.

Germania je spremila veliko iznenađenje u vidu Bonusa dobrodošlice od 100% za sve novoregistrirane igrače. Informacije o detaljima pronađite OVDJE.

Uživajte u sjajnim utakmicama, i zaradite u Germania Sport kladionici.

NAPOMENA: Tečajevi su podložni izmjenama, ali će ih Germania Sport u svakom trenutku držati najvećima.