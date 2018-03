Electrolux pomaže djeci poplavljenih područja

U želji da pomogne djeci poplavljenih hrvatskih područja, tvrtka Electrolux se uključila u humanitarnu akciju pod nazivom „Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić“ u suradnji sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske. Od 1. ožujka do 1. svibnja, za svaki prodani usisavač modela New Ergospace, Classic Silence, New Ultra Silencer, New UltraOne i UltraFlex Electrolux donira 10 kuna i pomaže popuniti kovčežiće potrebne djeci.

Akciju „Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić“ pokrenuo je Savez društava Naša djeca u suradnji s Društvom Naša djeca Grada Vinkovaca u jesen 2014., a cilj joj je osigurati svakom djetetu s poplavljenog područja Vukovarsko-srijemske županije pojedinačno putnu torbu tj. kofer s najosnovnijim osobnim stvarima za svaku priliku.



Obzirom da se brojna djeca i njihove obitelji već duže vrijeme ne mogu vratiti svojim kućama te da svakodnevni život provode u kontejnerskom naselju ili raseljeni kod rodbine, ovom humanitarnom akcijom želi im se olakšati život “ptica selica” do povratka njihovim domovima. Akciji su se dosad odazvale mnoge organizacije Društva Naša djeca iz cijele Hrvatske, kao i brojne tvrtke, hoteli, rotary klubovi, udruge i pojedinci.

Kako svi mališani još nisu dobili svoje kofere prijateljstva, uključila se tvrtka Electrolux i pokrenula kampanju kojom prodajom svakog usisavača posebno odabranih modela donira 10 kuna za ovu humanitarnu akciju, a sve to kako bi se kovčežići što prije popunili.

Odazovite se i Vi i kupnjom Electrolux usisavača New Ergospace, Classic Silence, New Ultra Silencer, New UltraOne i UltraFlex s 5 godina garancije donirajte 10 kuna za kovčežić!

Više informacija potražite na www.electrolux.hr.