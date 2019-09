Od sada možete kreirati svoju budućnost kakvu želite, samo slijedite ove savjete

Dr. Joe Dispenza međunarodni je predavač, istraživač, korporativni savjetnik, autor i edukator koji je pozvan da govori u više od 33 zemlje na šest kontinenata. Kao predavač i edukator, vodi ga uvjerenje da svatko od nas ima potencijal za neograničene sposobnosti. U svom lako razumljivom, ohrabrujućem i suosjećajnom stilu educirao je tisuće ljudi, detaljno objašnjavajući im kako mogu preoblikovati sklopove u svom mozgu i tijela kako bi napravili trajne promjene.

Što je viša razina vaše energije tijekom dana, to više informacija razmjenjujete u tom polju. Što dulje možete zadržati tu visoku razinu energije i biti povezani s budućnosti umjesto prošlosti, to možete dulje održavati to stanje. Što je viša energija, to ste više povezani s poljem, stvaraju se neposredni učinci koje biste trebali vidjeti u svom životu. To nepoznato naravno nema nikakve veze sa strašnim ili opasnim stvarima. Ono se odnosi na iskustva koja stvaraju emocije strahopoštovanja i učenja, slobode i radosti.

Emocije zbog kojih uistinu preispitujemo prirodu stvarnosti. Obični ljudi širom svijeta rade to neuobičajeno i iz iskustva vam mogu reći da oni izgledaju baš poput vas. Ozdravljuju od teških bolesti, zdravstvenih problema, doživljavaju mistična iskustva koja nadilaze jezik. Zacjeljuju stare ožiljke i rane koji ih drže zaglavljenima u prošlosti. Stvaraju nove poslove, nove veze, nove prilike koje nastaju kao rezultat sklada u kojem se nalaze. Dakle kada ste u skladu, povezani ste s nečim većim od sebe.

Kada niste u skladu, osjećate se odvojeno od tog polja. A to iskustvo odvojenosti u potpunosti je povezano s oskudicom. U potpunosti je povezano s dualnošću. I mi naravno čekamo da nešto izvan nas promijeni to kako se osjećamo iznutra. To se zove biti žrtva. Istinski raditi na tome da nadvladavamo sebe svaki dan, truditi se da postanemo svjesni svojih nesvjesnih misli, zapisivati ih. To su misli koje stoje na putu između vas i vašeg sklada.

Primijetite kako se ponašate i počnite gledati te nesvjesne navike, i postanite toliko svjesni njih da više nikada nećete ponovno biti nesvjesni. I na kraju, pogledajte te emocije koje vas drže usidrene u prošlost i definirajte ih. Dajte im ime. Možda ćete postati svjesni da ste čitav život doživljavali mržnju i krivicu, a da to niste ni znali, osjećali ste te osjećaje “jer ste osjećali da ste to vi”. A onog trenutka kada ih možete imenovati i trenutak kada postanete svjesni i pogledate sebe očima nekog drugog, čin promatranja tih stanja uma i tijela znači da više niste ti programi. Vi ste svijest koja promatra te programe.

I tada se počinjete odvajati od starog ja. Sam taj čin stavlja vas u prostor mogućnosti, ne čestice u kvantnoj fizici, već val iz kvantne fizike u kojem postoje sve mogućnosti. I zapamtite, što duže ostajete u mogućnosti, što duže zalazite u nepoznato, više ćete stvarati novih iskustava u svom životu. Isprobajte to.