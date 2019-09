Nekontrolirano istjecanje urina? Znaj da je učestalije nego što možda misliš. Istraživanja pokazuju da 1 od 4 muškarca iznad 40 godina može iskusiti ovu pojavu.*

Do curenja urina i inkontinencije može doći zbog brojnih razloga. Ako znaš s kojom vrstom curenja urina se suočavaš i koji je uzrok, to može pomoći otkriti koji ti tretman odgovara.

Naravno, urinarno curenje razlikuje se od muškarca do muškarca, no bez obzira na to radi li se o samo nekoliko kapi tu i tamo ili o većim curenjima, možeš biti siguran da postoji pomoć i načini uz koje curenje urina možeš kontrolirati.

TENA Men štitnici za muškarce

Postoje proizvodi koji su specijalno namijenjeni za upijanje urina i prilagođeni su anatomiji muškog tijela. TENA, vodeći svjetski brand** na području inkontinencije u svom asortimanu ima upijajuće TENA Men proizvode u obliku štitnika koji su specijalno dizajnirani za muškarce, kako bi im pomogli da drže kontrolu nad istjecanjem urina i nastave živjeti kako su navikli.

Novo! Zaštita, a nitko ne vidi.

Novi TENA Men štitnici imaju novu, poboljšanu upijajuću jezgru koja instantno upija i zadržava tekućinu kako bi bio suh i zaštićen. Sadrže jedinstveni TENA Odour Control™ sustavu koji pomaže da ostaneš svijež i sprječava neželjene mirise. A super je i što su sada tanji i toliko diskretni da nitko nema pojma da ih nosiš.

Kako se koriste? Ništa lakše!

Jednostavno postavi štitnik u svoje donje rublje, stavljajući širi dio na prednju stranu. Fiksirajuća samoljepiva traka pobrinut će se da je štitnik sigurno i diskretno pričvršćen u tvom donjem rublju. TENA Men štitnici pojedinačno su pakirani kako bi dodatno podržali higijenu i praktičnu upotrebu.

S TENA Men proizvodima možeš držati kontrolu nad kapanjem urina i fokusirati se na one dobre stvari u životu.

Iz ponude izdvajamo:

TENA Men Protective Shield

Naš najtanji štitnik, jedinstvenog crnog dizajna za zaštitu od laganog kapanja.

TENA Men Level 1

Sada tanji i još uvijek 100% siguran, pogodan za blaža kapanja i istjecanja urina.

TENA Men Level 3

Naš štitnik s najjačom moći upijanja, za istjecanja i veće izljeve. Dvostruka jezgra pruža povećanu udobnost i suhoću.

Gdje kupiti TENA Men štitnike?

TENA proizvode možeš kupiti u ljekarnama i specijaliziranim trgovinama s medicinskim pomagalima.

Želiš besplatno isprobati? Možeš.

99% korisnika u Hrvatskoj zadovoljno je s TENA Men proizvodima.***

