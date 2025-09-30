Prima slavi 30. rođendan na InDizajn sajmu i dijeli više od 8.000 €

Ove godine na InDizajnu, koji se već tradicionalno održava prvog vikenda u listopadu, očekuje vas veliko slavlje – Prima slavi svoj 30. rođendan i povodom tog velikog jubileja pripremila je za vas mnoštvo iznenađenja, inspiracije i pogodnosti!

Foto: Promo

InDizajn, najpopularniji sajam interijera u Hrvatskoj održava se osmi put i to na više od 5000 kvadrata izlagačkog prostora, od 3. do 5. listopada 2025. godine u Areni Zagreb. Najbolje iz svoje ponude u rođendanskoj atmosferi punoj iznenađenja i nagrada na InDizajnu izlaže i Prima.

Foto: Promo

NOVA KOLEKCIJA NA 155 KVADRATA

Prima, najveći hrvatski proizvođač namještaja i mnogima omiljena destinacija za kupovinu namještaja, na sajmu će predstaviti novu kolekciju namještaja vlastitog dizajna i proizvodnje, s naglaskom na kuhinje, blagovaonice i garniture u najpoželjnijim bojama i dekorima. Posebno uređen izložbeni prostor, u slavljeničkom duhu i na čak 155 kvadrata, donijet će vam pravu dozu inspiracije za opremanje doma.

Foto: Promo

„Ove godine ne slavimo samo 30 godina postojanja Prima grupe, nego i 30 godina kvalitete, stila, povjerenja i prijateljstva. S posebnom radošću predstavljamo novu kolekciju namještaja vlastitog dizajna i proizvodnje, a nadamo se da ćete se oduševiti i našim modernim Studijima za kuhinje po mjeri i ekspertima za kuhinje koji vas čekaju u svakom našem salonu. Djelić toga prenijeli smo i na InDizajn gdje vas ove godine očekuje sajamsko izdanje Studija za dizajn interijera gdje ćete odmah, na licu mjesta, moći projektirati kuhinje, cijele prostorije poput dnevnih boravaka ili čak cijeli stan“, najavio je vlasnik i glavni direktor Prima grupe Renato Radić.

Foto: Prima Namjestaj Doo, Zagreb

Moderni ambijenti bit će upotpunjeni dekoracijama nizozemskog brenda COCO maison i francuskog brenda Atmosphera, koji će dodatno naglasiti cjelovitost ponude.

Foto: Promo

U subotu ćete se moći zasladiti rođendanskom tortom, a Prima vas časti kokicama i finom Franck kavom koju će vam na štandu pripremati Franckovi baristi.

ROĐENDANSKO IZDANJE KATALOGA

Na InDizajnu ćete moći premijerno zaviriti i u novo, rođendansko izdanje godišnjeg kataloga Prima interijeri 2025. koji je kreiran kao bogati vodič kroz aktualne trendove, moderne kombinacije i namještaj iz nove Prima kolekcije.

Foto: Promo

DOĐITE NA NAŠ ŠTAND I ISPLANIRAJTE SVOJ DOM NA INDIZAJNU

Planirate uređenje i ne znate odakle početi? Na Prima štandu ćete moći s dizajnerima skicirati svoj novi dom, dnevnu sobu ili kuhinju po mjeri.

Foto: Promo

Prima je za vas pripremila i posebno, sajamsko izdanje Studija za dizajn interijera – na dva izdvojena mjesta s računalima i ekranima za 3D planiranje namještaja moći ćete odmah uhvatiti svoj termin s vrsnim Prima dizajnerima interijera i ekspertima za kuhinje.

Foto: Promo

Odmah, na licu mjesta, moći ćete projektirati svoj namještaj ili cijele prostorije doma i osigurati si posebne pogodnosti za kupovinu namještaja.

OPREMI DOM ZA 7.000 € U PRIMA SALONU

Osim rođendanskih popusta i velikih pogodnosti, na InDizajnu možete osvojiti i 7.000 €. Na ulasku u Arenu Zagreb dobit će kupon za nagradnu igru InDizajna „Opremi dom uz InDizajn“.

Trebate ga ispuniti i ubaciti u veliku prozirnu kutiju na Prima štandu kako biste osvojili glavnu nagradu – poklon bon od 7.000 € za opremanje doma u Prima salonu. Izvlačenje nagrade održat će se u nedjelju, 5. listopada, u 19 sati.

Foto: Promo

Tu nagradama nije kraj! Isplati se zadržati na Prima štandu i pripremiti kamere na mobitelu jer možda osvojite 1.000 €. Evo, o čemu se radi!

POSTANI PRIMA INFLUENCER NA JEDAN DAN

Posebna rođendanska poslastica je Prima nagradni natječaj „Postani Prima influencer na jedan dan, za naš 30. rođendan!“. Dođite na InDizjan i sudjelujte, jednostavno je, a možete osvojiti čak 1.000 € ili neku od bogatih utješnih nagrada.

Foto: Prima Namjestaj Doo, Zagreb

Trebate probuditi svoju kreativnost te uhvatiti jednu ili više fotografija ili snimiti video na Prima štandu. Zatim u periodu od 3. do 6. listopada objaviti sliku/e ili video na svom Instagram profilu u obliku posta ili storyja. Pobjednika odabire publika na Prima Instagram storyju glasovanjem za najkreativniju objavu, a proglašenje pobjednika je na Instagramu 8. listopada 2025. godine. Više o ovom nagradnom natječaju saznajte na linku.

Foto: Promo

„Dođite i proslavite s nama 30 godina Prima tradicije, kvalitete i inovativnosti. Vidimo se na InDizajnu“, pozivala je Prima ekipa sve čitatelje.