Novo numizmatičko izdanje iz serije „Autohtona Hrvatska“– „Hrvatski hladnokrvnjak“

Hrvatska narodna banka, u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca, izdaje novo numizmatičko izdanje posvećeno autohtonoj hrvatskoj konjskoj pasmini – Hrvatskom hladnokrvnjaku, koja se stoljećima uzgaja na području Hrvatske.

20.10.2025.
10:33
Numizmatičko izdanje „Hrvatski hladnokrvnjak“, treće iz serije „Autohtona Hrvatska“, bit će dostupno za prodaju od 23. listopada 2025. godine.

Hrvatski hladnokrvnjak – dio hrvatske kulturne baštine

 

Hrvatski hladnokrvnjak je autohtona pasmina konja koja se stoljećima uzgaja u Hrvatskoj, posebno u okolici Siska i nizinskim krajevima. Nastao je križanjem domaćih kobila s pasminama teških radnih konja, poput norikera, ardenskog konja i percherona, kako bi se dobio snažan, izdržljiv i miran konj prilagođen radu u poljoprivredi i šumarstvu. Prepoznatljiv je po robusnoj građi – širokim prsima, snažnim nogama i mišićavom tijelu – a miran temperament čini ga odanim pomagačem u radu. Danas, dok strojevi preuzimaju većinu poslova, hrvatski hladnokrvnjak pronalazi svoje mjesto na seoskim sajmovima, konjičkim izložbama i kulturnim događanjima, podsjećajući tako na stoljetnu tradiciju i važnu ulogu koju su konji imali u radu i životu ruralnih zajednica.

Dizajn kovanice koji detaljno prikazuje snagu

Idejno rješenje na kovanicama potpisuje sveučilišni akademski kipar Nikola Vudrag, koji motiv konja prikazuje u dvije snažne slike – glavi koja nosi snagu i dostojanstvo te silueti koja u cijelosti dočarava moć i karakter hrvatskog hladnokrvnjaka.

Kovanice su izrađene u visokoj kvaliteti otkova i dostupne su u četiri varijante uključujući zlatnik od 1 unce nominalne vrijednosti 100€, zlatnik mase 1/16 unce nominalne vrijednosti 10€, srebrnjak od 1 unce nominalne vrijednosti 4€ te srebrnjak mase 5 unci nominalne vrijednosti 8€.

Kovanice zlatnika mase 1 unce i srebrnjaka mase 5 unci oplemenjene su bojom hrvatskog hladnokrvnjaka – doratom, najčešćom među tom pasminom.

Početak prodaje i dostupnost

Numizmatičko izdanje „Hrvatski hladnokrvnjak“ ističe važnost ove pasmine kao simbola hrvatskog identiteta i kulturnog nasljeđa, a bit će dostupno za kupnju od 23. listopada 2025. putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca te kod ovlaštenih partnera.

Novo numizmatičko izdanje iz serije „Autohtona Hrvatska“– „Hrvatski hladnokrvnjak“