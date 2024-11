Minipolis po treći put organizira festival karijera

MiniPolis je interaktivni grad za djecu, ali i njihove roditelje i učitelje koji ih prate u najvećoj istraživačkoj avanturi djetinjstva. Čini ga četrdesetak minijaturnih kućica u kojima se djeca upoznaju s više od 50 zanimanja. Kroz razne scenarije i igru, djeca ustvari prolaze kroz edukativni program prilagođen njihovoj dobi, osmišljen u suradnji s psiholozima i odgajateljima.

U suradnji s partnerima, MiniPolis i ove godine organizira dječji Festival karijera koji će se održati 16. i 17. te 23. i 24. ožujka na adresi Ljubljanska avenija 2b (Z centar). Radionice će se održavati u prijepodnevnim terminima od 11 do 13 sati te poslijepodnevnim od 16 do 18 sati. Posjetitelje očekuje preko 20 radionica s više od 15 gostujućih stručnjaka iz raznih područja. Edukativno zabavni park, MiniPolis, upravo ovim festivalom mališanima želi približiti zanimanja kako bi mogli otkriti što ih zanima te što bi mogli biti kada narastu.

Već prvog dana Festivala karijera, 16. ožujka, u goste dolazi najomiljeniji dječji zbor Zagrepčanke i dečki koji će, pored druženja sa svim posjetiteljima, premijerno izvesti i novu MiniPolis pjesmicu.

Najmlađi će na jedan dan moći postati vrtlari, vatrogasci, policajci, vozači tramvaja, a kroz upoznavanje s profesionalcima iz raznih djelatnosti moći će se približiti svojim omiljenim zanimanjima. Ukoliko gaje ljubav prema životinjama, u tematskoj kućici veterinara moći će vidjeti kako je to liječiti životinje. Također, moći će se okušati u ulozi TV voditelja, kojem će u goste stići voditeljica Tatjana Horvatić ili pak radijskog voditelja u novootvorenoj tematskoj kućici radija, gdje u goste dolaze voditelji Edina Pršić Babić i Dinko Putrić. Kako su sve kućice zabavnog, ali i edukativnog karaktera tako će, na jednoj od kućica, moći vidjeti što to rade stomatolozi, naučiti kako pobijediti strah od stomatologa i kako provoditi dentalnu higijenu. Također, upravo na kućici stomatologa, moći će osvojiti dječju električnu četkicu za zube. Uz to što će moći biti piloti, stjuardese, financijski savjetnici, kuhari ili slastičari, showbizz zvijezda Maja Šuput, mališanima će odgovoriti na sva pitanja o svome poslu na javnoj sceni. Imat će priliku saznati više o tome kako se počela baviti pjevanjem, koji su izazovi na koje je nailazila te kako joj je pjevanje promijenilo život.

Svi scenariji i igre kroz koje djeca prolaze u MiniPolisu dio su edukativnog programa kojeg je verificiralo i Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske kao izvannastavnu aktivnost usklađenu s ciljevima Nacionalnog kurikuluma. Više informacija i raspored za oba vikenda možete pronaći na web stranici Minipolisa.

