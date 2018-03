VELIKO OTKRIĆE: Riješite se ružnih proširenih vena zauvijek iz udobnosti svog doma

Otekline na vašim nogama, popucale kapilare, podljevi ili ljubičaste fleke, vene koje su iskočile i tjeraju vas da krijete vaše noge – ovo je klasična priča mnogih žena koje pate zbog problema uzrokovanih proširenim venama. Ako ste i vi među njima, ne očajavajte! Postoji prirodno i pouzdano rješenje, koje će vam pomoći da se riješite ružnih proširenih vena bez ikakvih operacija i laserskih procedura.

Jedna od dvije žene ima proširene vene. Ovo je uobičajen, iritirajući i često bolan problem. Terapije obično uključuju operaciju, koja nije rješenje za bojažljive ili laserska tretiranja nakon kojih mogu ostati ožiljci i koža može promijeniti boju.

Proširene vene se uglavnom nalaze blizu površinskog dijela kože i iako ne predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju, mogu biti pokazatelj nekih težih problema s cirkulacijom. Ako se zapostave, stanje se može pogoršati te prouzrokovati oticanje, bol i svrbež.

Proširene vene koje se nalaze dublje su dosta ozbiljniji problem, jer dovode do moždanog udara, začepljenja, tromboze i srčanih tegoba.

Kako nastaju proširene vene?

Varikozne vene pogađaju preko 50% populacije srednjih godina.

Njihovo stvaranje uzrokuje slaba cirkulacija koja utječe na elastičnost krvnih sudova. Kao posljedica toga, mali zalisci u venama prestaju raditi kako treba. Tada krv teče u suprotnom smjeru i nakuplja se unutar vene, zbog čega ona otiče i raste (postaje varikozna, odnosno proširena).

Najugroženije su one osobe koje zbog prirode posla stoje satima, pretile osobe i trudnice. Također, neke osobe su genetski predodređene da dobiju proširene vene.

Godine su bitan faktor kod razvoja oboljenja vena, ali sigurno ne i jedini. Ostali faktori rizika uključuju nedovoljno razvijenu muskulaturu, hormonalne i promjene težine ili nedostatak vitamina.

Uobičajeni znakovi insuficijencije venskog sustava u nogama su:

⦁ Umor, bol, osjećaj težine

⦁ Svrbež, upala

⦁ Promjena boje kože

⦁ Oticanje nogu, zglobova, stopala

⦁ Vene mjestimično mijenjaju boju

⦁ Sindrom teških nogu

Nemojte zanemariti ove simptome!

“Poremećaj u vaskularnom sustavu neće nestati sam od sebe i obično će se, bez prikladne terapije, samo pogoršati.”, upozorava Dr. John Mathai, specijalist za vene. Stoga, ako trenutno nemate proširene vene ili su simptomi izrazito blagi – ne čekajte da se stanje pogorša.

Uz Vein Stopper kremu smanjite proširene vene i komplikacije na koži koje one uzrokuju, vratite elastičnost i glatki izgled kože te smanjite osjećaj teških i umornih nogu. Sigurno, prirodno i bez neugodnosti!

Moćna kombinacija prirodnih, biljnih supstanci koje sadrži Vein Stopper dokazano pomaže kod brojnih kožnih bolesti i stanja, a posebno je učinkovita za tretiranje i liječenje proširenih vena i popucalih kapilara.

Krema je jednostavna i sigurna za upotrebu, pa ju možete koristiti na bilo kojem dijelu tijela, pa čak i na osjetljivoj koži. Odobrena je od strane dermatologa, pa se smije koristiti bez straha od iritacije, upale ili crvenila kože.

Posebno se preporuča za uklanjanje proširenih vena na nogama, ali podjednako je učinkovita i za ublažavanje popucalih kapilara na ostalim dijelovima tijela.

Vein Stopper krema tajnu svoje učinkovitosti krije u moćnoj kombinaciji prirodnih tvari koje sadrži. Ova revolucionarna prirodna formula ima dokazano pozitivan učinak na brojne kožne bolesti i stanja, među kojima su i proširene vene. Osim što ćete ukloniti proširene vene, njegovat će vašu kožu i vratiti joj elastičnost.

Vein Stopper krema je kombinacija znanstveno dokazanih biljnih ekstrakata. Vrhunski stručnjaci za njegu kože nakon dugogodišnjeg istraživanja napravili su popis prirodnih sastojaka za koje je dokazano da su učinkoviti u tretiranju proširenih vena.

Ova čuda prirode pomažu u borbi s umornim i bolnim stopalima, smiruju upalu, njeguju otekle vene i poboljšavaju cirkulaciju. Korištenje ovih prirodnih sastojaka u pravim omjerima može ubrzati proces liječenja proširenih vena i smanjiti intenzitet simptoma. Njihov popis pogledajte OVDJE.

