Riješite se svakodnevnog stresa uz 100% prirodno i djelotvorno riješenje!

Stres je podražaj koji se javlja kao reakcija na određena iskustva, koja mogu biti dobra ili loša. Kada smo pod stresom, naše tijelo reagira tako da oslobađa određene hormone, koji nam daju više energije i snage. To može biti jako dobro za nas, primjerice ako se nalazimo u fizičkoj opasnosti.

Međutim, u današnjem, užurbanom načinu života, neprestano smo izloženi malim količinama stresa i kada nismo u fizičkoj opasnosti i gotovo smo izgubili sposobnost aktiviranja prirodne reakcije opuštanja. Stres postaje naša svakodnevica i iznimno štetan, pa čak i opasan po naše zdravlje.

U nekim slučajevima se uz stres mogu javiti i napadi panike, koji se manifestiraju slično tjelesnim reakcijama na stvarnu opasnost, premda ona u takvim slučajevima ne postoji.

Napad panike je iznenadni osjećaj veoma jakog straha i uplašenosti odnosno osjećaj nelagode, koji sa sobom nosi niz psiho-somatskih simptoma, kao što su ubrzan puls, lupanje ili preskakanje srca, jaka uznemirenost znojenje ili drhtavica.

Koje su posljedice dugotrajnog stresa?

Stres može utjecati na sve aspekte vašeg života, uključujući i emocije, ponašanje, sposobnost razmišljanja i fizičko zdravlje. Niti jedan dio tijela nije imun. No, zato se ljudi nose sa stresom drugačije i simptomi se mogu razlikovati i biti nejasni.

Dugotrajni stres može izazvati razne ozbiljne posljedice, od depresije, anksioznosti i tjeskobe, pa sve do probavnih, gastrointestinalnih ili kardiovaskularnih tegoba. Stres uječe i na imunitet te može uzrokovati ili pogoršati razne akutne infektivne bolesti, kao što su gripa i prehlada.

Osobe koje su često pod stresom često se žale i na glavobolju, nedostatak energije, pojačano znojenje te različite probleme s kožom i kosom, a kod nekih se javlja i seksualna disfunkcija.

Stresne situacije najčešće ne možemo izbjeći, no zato možemo ublažiti našu reakciju na ovaj podražaj.

Natural Stress Off – prirodno rješenje za ublažavanje stresa koje djeluje u roku od 30 minuta

Natural Stress Off je biljni proizvod na bazi teanina, ekstrakta pasiflore i B vitamina namijenjen ublažavanju napetosti, stresa i uznemirenosti. Namijenjen je osobama koje su izložene velikim psihičkim napetostima i stresu tijekom dana.

Natural Stress Off kapsule gotovo trenutno ublažavaju napetost i nervozu te će vam pomoći da se lakše nosite sa stresnim situacijama. One nemaju nikakvih štetnih nuspojava i potpuno su prirodne te će blagotvorno djelovati na vaš organizam, a uz to neće izazvati osjećaj pospanosti ili tuposti, kao što je to slučaj s nekim drugim proizvodima za ublažavanje stresa.

Zašto su sastojci Natural Stress Off kapsula toliko učinkoviti?

⦁ Vitamini B kompleksa – vitamini B kompleksa često se nazivaju anti-stres vitaminima, a osim toga, iznimno su važni za cjelokupno zdravlje organizma. Ovi vitamini doprinose normalnoj psihološkoj funkciji, pomažu kod nesanice, migrena, razdražljivosti, emocionalne nestabilnosti i pojačanog stresa, poboljšavaju koncentraciju i pamćenje, smanjuju zbunjenost i dezorjentaciju. Prednosti uzimanja B vitamina su dokazane kroz brojna istraživanja, a osim što će vam pomoći da brzo umanjite stres i poboljšate imunitet, doprinose i smanjenju umora i iscrpljenosti, jer pomažu pretvoriti hranu u energiju tijekom cijelog dana.

⦁ L-teanin za dobro raspoloženje i brzo smanjenje stresa – L-teanin je prirodni antidepresiv, koji je zastupljen u zelenom čaju, poznatom po svojim brojnim zdravstvenim prednostima. L-teanin doprinosi dobrom raspoloženju i potiče opuštanje cijelog organizma, što će rezultirati snižavanjem razine stresa i poboljšanjem koncentracije. L-teanin se često preporučuje kao zamjena antidepresivima, jer za razliku od njih nema štetne nuspojave i simptome koji prate antidepresive, kao što su pospanost, utrnulost i tromost.

⦁ Pasiflora kao prirodni antidepresiv i sedativ – preparati na bazi pasiflore smiruju središnji živčani sustav, a s obzirom da nemaju štetne nuspojave, mogu se koristiti i u kombinaciji s drugim lijekovima. Često se koristi kod hiperaktivne djece, a pomaže kod opuštanja napetosti mišića, oslobađanja od tjeskobe, nervoze, problema sa spavanjem, kao i kod želučanih grčeva, koji su posljedica stresa. Pasiflora će vam pomoći i u smanjenju zabrinutosti i bezvoljnosti, a ova biljka se zbog svojih iznimnih svojstava koristi i kod odvikavanja od alkohola te opijuma.