ZEODENT AKCIJA 2+2 GRATIS + POKLON: Zakoračite u Novu godinu bez zubnog kamenca i neugodnog zadaha

Skrivate li svoj osmjeh zbog zubnog kamenca? Bojite li se približiti nekome iz straha da će osjetiti neugodan zadah iz Vaših usta? Muče li Vas česte upale zubnog mesa? Danas Vam nudimo rješenje Vašeg problema i ne samo to, u nastavku ćemo objasniti i mehanizam djelovanja, ali i stvaranja zubnog kamenca.

Prestanite se baviti posljedicama i djelujte na uzroke problema!

Čak 90 posto bolesti u ustima nastaje zbog loše higijene. Svaki mililitar naše sline sadrži 100 milijuna primjeraka 600 vrsti bakterija, od kojih čak polovica nije otkrivena. To su i bakterije koje uzrokuju razne, vrlo opasne probleme sa zdravljem, što je pokazalo i istraživanje znanstvenika s University of Buffalo, koji su utvrdili da je brojnost bakterija u usnoj šupljini značajan faktor rizika za srčani udar!

Nedovoljnom oralnom higijenom se stvaraju naslage na zubima odnosno bakterijski plak, koji je hranilište za bakterije, a možemo ga odstraniti samo pravilnim četkanjem.

Plak je „živo biće“ sačinjeno od milijardi bakterija – ljepljiva membrana koja prekriva ne samo zube nego i zubno meso te uzrokuje karijes, krvarenje, bolesti desni i parodonta. Ovo „živo biće“, bakterijski plak, ima svoj metabolizam (izmjenu tvari). Za svoju proizvodnju “krade” minerale iz zuba, a proizvodi toksine i metaboličke produkte, koji nadražuju i oštećuju zubno meso i razvijaju upalu zubnog mesa.

Ako se na nekom mjestu zubni plak ne odstrani redovitom oralnom i dentalnom higijenom, dolazi do njegove kalcifikacije u roku od 24-48 h! Tako nastaje zubni kamenac, koji jednom kada se stvori, nije više moguće odstraniti pomoću četkice i obične paste.

Sve veći rast plaka u vašim ustima uzrokuje pojačano djelovanje bakterija, a s njima dobivate sve veću upalu. Zbog otečenosti desni, stvara se gingivalni džep oko zuba ispunjen upalnom tekućinom i sasvim prožet plakom.

Plak kalcificira iznad ruba gingive, ali i unutar gingivalnog džepa te uzrokuje crno-sivi kamenac, koji je još opasniji jer dovodi do razaranja i resorpcije kosti, što se vidi samo na rendgenskoj slici. Zbog sve većeg gubitka koštane mase dolazi do klimanja i pomicanja zubi, sve dok sami ne ispadnu.

Ovaj proces se može vrlo jednostavno sažeti:

Od plaka do kamenca,

od kamenca do upale desni i karijesa,

od upale desni do parodontoze,

od parodonta u osmijeh bez zuba!

Zubni kamenac ima za naše zube jako dalekosežne posljedice, iako ga možda shvaćamo olako. Hoćemo li izabrati pravi put i sačuvati zube?

Zaustavite problem u temelju – uz Zeodent® potpuno odstranite zubni plak i spriječite nastanak zubnog kamenca!

Kod pranja zubiju s običnom zubnom pastom ponovni plak se stvara već nakon 20 minuta od pranja.

Zubi bez plaka se prepoznaju po svom visokom sjaju! Operete li zube Zeodentom®, bit ćete zapanjeni koliko će biti sjajni već nakon prvog pranja, a plak se uopće neće stvarati 24 sata!

Zeodent® zubni prašak za svakodnevno četkanje zubi, desni i jezika je 100% prirodno mineralno sredstvo bez Fluora, za cijelokupnu higijenu usne šupljine i odstranjivanje plaka. To je sofisticirani proizvod 21-og stoljeća dobiven složenim fizikalnim postupkom prerade specijalnog klinoptilolitnog zeolita iz rijetke žile Tokajske planine, bez kemijskih primjesa i dodataka.

Zeodent® eliminira plak elektrostatskim principom ionske razmjene i održavanjem optimalnog pH na zubima (blago bazični pH, oko 7.4), bez imalo abrazije! Zeodent® plak eliminira u potpunosti zajedno sa nepoželjnim bakterijama bez da dira korisnu mikrofloru, a zubni kamenac se uslijed redovitog četkanja potpuno raspada i sprječava se stvaranje novog kamenca.

Ovo selektivno djelovanje omogućava biokoherentnost Zeodenta (riječ biokoherentnost znači da je tijelu svojstven, poput vode, a znamo da je naše tijelo sastavljeno od 70% vode). Negativno nabijeni klinoptilolitni “kavez“ u svoju strukturu “hvata” štetne bakterije i toksine te ih ispiranjem s vodom, nakon četkanja ili utapkavanja u desni, eliminiramo iz usne šupljine.

Zube i desni nije potrebno ribati već samo čistiti srednje mekanom zubnom četkicom. Ima odobrenje Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo upravo za dentalnu I oralnu namjenu. Predviđen je za odstranjivanje zubnog kamenca četkanjem i koristi se i kod svih problema sa desnima (za zdrave desni i kod parodontoze se osim pranja zubiju i desni Zeodent® utapkava u desni navečer prije spavanja, deset dana uzastopno).

Iz higijenskih razloga svaki član obitelji bi trebao, zbog načina upotrebe (uranjanje vlažne četkice u zubni prašak), imati svoju kutijicu.

Već jedno pakiranje Zeodenta® će Vam u roku od nekoliko tjedana donijeti sljedeće:

zubi će biti potpuno glatki i blistavo sjajni iznutra i izvana!

plak se uopće neće stvarati 24 sata!

zubni kamenac se ionskom razmjenom raspada uslijed redovnog četkanja, a novi zubni kamenac se neće stvarati!

loš dah će nestati, osim ako nema drugu etiologiju u želucu!

afte će nestati u roku par dana!

toksini i teški metali će se eliminirati! (osobito važno kod pušača)

žutilo od kave, čaja i cigareta će nestati bez poliranja i ribanja!

osjetljive i krvareće desni će ojačati i zacijeliti!

učinkovitom higijenom koju pruža Zeodent® ćete ojačati zubno meso

očuvati ćete zdravi biofilm (bakterijalnu floru) u cijeloj usnoj šupljini (i na jeziku) jer je djelovanje selektivno

možete ga utrljavati u desni jer ne sadržava Fluor i štetne kemijske agense, te se može sa slinom progutati jer je potpuno prirodan i biokoherentan

Upotreba Zeodenta® ne isključuje upotrebu zubne paste, može se kombinirati, no na početku je puno bolji i brži učinak bez zubne paste. Kasnije svatko izabere način pranja koji mu najviše odgovara.

Zeodent® je proizvod s garancijom No asking – No explanation, što znači da ako Vam ne pomogne ili ste iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni za vrijeme 90 dana korištenja, vratite proizvod bez objašanjavanja i dobit ćete povrat novaca.

Kako naručiti Zeodent®?

Zeodent® naručite online u našem WebShop-u ili nas nazovite na broj telefona 095/5630-928 (radnim danom od 9-17h). Proizvod dostavljamo na Vašu adresu u roku od 1 do 2 radna dana na području cijele Hrvatske, a plaćanje je moguće prilikom preuzimanja ili prethodnom uplatom na račun.

Cijena jednog pakiranja Zeodenta (95 g) je 195 kn, a ono je dostatno za 5-6 mjeseci svakodnevne upotrebe, osim ako imate većih problema sa desnima, kada će zbog utapkavanja u desni trajati kraće.

POSEBNA PONUDA: Požurite i ugrabite Zeodent Akcijski paket 2+2 GRATIS i dodatni, vrijedan poklon Zeonaturit puder!

Za Vas i Vaše najmilije pripremili smo poseban Akcijski Poklon Paket koji sadrži čak četiri kutije Zeodenta® (3 pakiranja plaćate, a četvrto Vam poklanjamo potpuno besplatno).

Uz to ćemo Vam poslati i vrlo vrijedan POKLON – Zeonaturit zeolitni puder za umirivanje iritacija na koži te univerzalnu primjenu na koži lica i tijela.

Cijena ovog Akcijskog Poklon Paketa je samo 390 kn (što znači da ćete uštedjeti čak 680 kn!), a možete ga naručiti OVDJE. Požurite jer su količine ograničene!

Ovaj paket je zapakiran u prekrasnu prigodnu kutiju tako da ga možete i pokloniti, a dostava je BESPLATNA.

Zeodent® – preporuka stomatologa i vjernih dugogodišnjih korisnika

Napomena: Sve reference navedene na web stranici kao i u ovom članku su istinite, provjerljive i dobivene od konkretnih ljudi u Hrvatskoj i inozemstvu nakon kraće i duže upotrebe Zeodenta®.

Mišnjenje neovisnog stručnjaka, koji preporučuje Zeodent®, možete pročitati u nastavku:

“Kada su me moji pacijenti upozorili da su se uz pomoć zeolitnog zubnog praha Zeodenta® uspjeli riješiti zubnog kamenca i problema sa desnima, odlučila sam provjeriti učinkovitost ovog preparata.” (2013. g.)

“Pozvala sam svoje pacijente koji su koristili Zeodent® 2-3 puta dnevno kroz period više od nekoliko tjedana na kontrolu i bila sam ugodno iznenađena stanjem u njihovim ustima koje je bilo bolje, bez znakova upale i bez zubnih naslaga.

Zeodent® zubni prah se pokazao kao izvanredno dobar. Stvaranje kamenca je smanjeno ili gotovo nestaje. Erozije cakline zbog kiselosti sline ili plaka se smanjuju. Smanjenjem djelovanja bakterijskih toksina iz plaka upala se vidljivo smanjuje, a zadah iz usta gotovo da nestaje.”, kaže mr.sc. dr. Senka Sabolović, specijalist dent. oralne medicine i parodontologije iz Zagreba. (2014.)

Zeodentom® je do sada u Hrvatskoj zadovoljno više od 25.000 korisnika koji su uspješno riješili svoje probleme, donosimo vam neka njihova mišljenja:

Milodrag Marinković:

„Prestao sam koristiti bilo kakve zubne paste i usne vodice. Nemam više upalu desni (znao mi je gnoj izlaziti iz desni) i jedino sredstvo koje mi je zaista pomoglo, je Zeodent®. Klimalo mi se čak 5 zuba i periodički su mi se stvarali gnojni džepovi koji su iziskivali čišćenje kod zubara. Zubi su se prestali klimati, džepova više nemam. Prije mi se znao stvoriti kamenac za samo 7 dana. Koristim Zeodent već godinu dana i perem zube 3-4 puta dnevno. “

*od davanja ove reference je prošlo dvije godine i korisnik i dalje sa zadovoljstvom koristi zubni prašak Zeodent®

Jovana Vitas:

„Moj suprug ima parodontozu, nakon duge potrage naišao je na Zeodent. Njegovim korištenjem vratilo mu se zubno meso u normalno stanje, nestao je zadah (svatko tko ima parodontozu zna kakav je) i zubi su postali glatki i sjajni. Ja sam pušač i znaju mi zubi promijeniti boju. Sada su sjajni i bez kamenca, boja je došla u svoju prirodnu. Baš smo zadovoljni i svima toplo preporučujemo da koriste Zeodent u svojoj svakodnevnoj higijeni zuba.“

Vlado Keser:

„Moj brat je nabavio Zeodent s kojim je bio jako zadovoljan i preporučio nam ga je u ljeto 2015., kada smo odmah naručili Zeodent. Supruga i ja imamo implantate oko kojih nam se stalno upaljivalo zubno meso i nikako nismo mogli riješiti taj problem, sve smo probali, a jedino pravo rješenje za nas sa rezultatima je Zeodent, na čemu zahvaljujemo. “

Ivana iz Splita:

„Stvarno sam oduševljena. Zub ima svoju vlastitu boju, Zeodent odstranjuje žutilo od kave. Zeodent je jedan od rijetkih proizvoda gdje sve činjenice koje su navedene stvarno stoje. “

Monika Jakubecz iz Slovačke:

“Kada sam prvi puta upotrijebila Zeodent prašak za pranje i čišćenje zubi, bila sam skeptična i vrlo znatiželjna što će to zapravo napraviti. Nikada prije nisam zube čistila i prala sa praškastom “zubnom pastom” i bilo mi je dosta čudno. Samo što Zeodent govori zaista sam za sebe. Već kod prve upotrebe se osjeća razlika i kada se čovjek navikne na drugačiji osjećaj (prašak umjesto pasti različitih okusa) zaljubi se u njega zato što je rezultat i efekt nakon pranja i čišćenja zuba puno ljepši nego kada upotrijebimo klasičnu zubnu pastu iz trgovine. Zadovoljna sam sa Zeodentom i preporučujem da ga isprobate. Nakon toga ćete ga htjeti stalno koristiti…”

» ZA VIŠE INFORMACIJA, CIJENE I NARUDŽBU AKCIJSKOG POKLON PAKETA KLIKNITE OVDJE