Ne žurite na operaciju čukljeva! Prirodni tretman za „izbočenu“ kost daje rezultate u 4 tjedna

Čukljevi, odnosno „izbočena“ kost na stopalima, su problem koji zauzima visoko mjesto na ljestvici najčešćih problema u Hrvatskoj. I dok je donedavno jedino poznato rješenje bila operacija, najnovije otkriće donijelo je nadu. Odahnuli su svi koji se muče s ovim ružnim i bolnim problemom, a izbjegavaju odlazak pod nož.

Do gore navedenih podataka došli smo provođenjem ankete. Naime, ispitujući pripadnice ljepšeg spola otkrili smo da tri od četiri žene imaju problem sa stopalima. Što i nije čudno, imajući u vidu da prosječna osoba tijekom svog života prepješači 120 000 kilometara, otprilike 5 krugova oko svijeta. Međutim, one su odabrale trpjeti čukljeve umjesto operirati ih. Nasreću, više ih ne moraju trpjeti, a ni prolaziti kroz bolne operacije, jer medicina ne stoji u mjestu, već je pronašla metodu za rješenje ovog problema kod kuće.

Zašto ne trebate pristati na operaciju?

Do sada se problem s čukljevima uglavnom rješavao operacijom. Nedostatci ove metode su brojni. Iako je uglavnom učinkovita i rješava problem s čukljevima na neko vrijeme, sam proces i oporavak su prilično teški. Tijekom operacije se koriste različita dlijeta i pile koje su napravljene od posebnog medicinskog titanija, a kojima se ravna deformirani prst. Nakon toga se on fiksira pomoću vijaka ili igala. Operacija traje dugo, traumatična je i bolna, a tu je i rizik od anestezije. Oporavak je također težak i dugotrajan, a neko vrijeme poslije operacije morate paziti kakvu obuću nosite. Sve u svemu, ukupna ocjena ovog tretmana i njegovih rezultata je šestica.

Naspram niske šestice, novi prirodni tretman za čukljeve ocijenjen je visokom devetkom. Čak se i u stručnim krugovima o njemu govori kao o učinkovitom i bezbolnom rješenju. Naglašava se da pomaže bez obzira na stupanj deformacije. Postao je savršena zamjena za sve do sada poznate metoda za rješavanje čukljeva.

Koji prirodni tretman trajno uklanja čukljeve?

Čukljevi mogu uzrokovati brojne probleme. Osim što su bolni, onemogućavaju normalno hodanje, otežavaju pronalazak obuće, a uz sve to ne izgledaju lijepo. Čukalj, odnosno Hallux valgus, je zapravo deformacija zgloba palca, točnije izbočena kost koja dovodi do rastezanja tkiva i iritacije. U početku je čukalj slabo vidljiv, pomalo crven, ali stvara probleme prilikom hodanja. S vremenom kost postaje sve izbočenija, a zbog stalnog pritiska i bolnija i osjetljivija. Nepravilan položaj i kut nagiba nožnog palca dovodi do preranog trošenja glavnog zgloba, oštećenja hrskavice i značajnog rasta kosti na stopalu. Na kraju zbog čuklja ne možete nositi obuću koju želite i koja vam se sviđa! U svakoj od ovih faza pomoći će vam novo otkriće Foot Fix Pro!

Foot Fix Pro je inovativni regulator čukljeva koji postupno vrši blagi pritisak na palac i ispravlja ga:

Brzo – daje rezultate već u četiri tjedna

Bezbolno – mekana tkanina štiti čukalj od ozljeda

Bez nelagode – pritisak se prilagođava pomoću kopče

Trajno – možete ga koristiti za ispravljanje palca kad god vam zatreba

Njegova najbolja značajka je ta što se nosi tijekom noći i ne ometa san. U pakiranju stižu dva regulatora – po jedan za svako stopalo. Ovo malo pomagalo se lako postavlja i postupno zateže. Prilagodite pritisak regulatora tako da vas ne smeta, a kako se budete navikavali na njega, postupno zatežite velcro kopču na regulatoru. Na taj način palac se s vremenom vraća u normalan položaj i čukalj se ispravlja. Mekani materijal štiti osjetljivo i bolno područje, zbog čega ne iritira vaš bolni čukalj.

Lijepa i zdrava stopala bez boli i deformacije

Znanost i medicina napravile su veliki korak u rješavanju problema s čukljevima. Foot Fix Pro pokazao se učinkovitim i sigurnim rješenjem koje daje rezultate. Za samo 4 tjedna vratit će palac u prirodan položaj bez ikakvog rizika, bola i smetnji. Ružni i bolni čukljevi konačno postaju prošlost, a vi možete nositi obuću koja vam se sviđa, a ne onu koju „biraju“ vaši čukljevi.

Čak i ako trenutno nemate čukljeve, ali provodite dosta vremena na nogama, u neudobnoj obući ili visokim potpeticama – Foot Fix Pro je odlična prevencija. Povremenim nošenjem spriječit će pojavu ovog ozbiljnog problema i održavati vaša stopala lijepima i zdravima.

Foot Fix Pro garantirano:

Bezbolno vraća izbočenu kost

Omogućuje vam da nosite obuću koju želite

Smanjuje bol i upalu

Daje vam predivna i zdrava stopala

Djeluje dok spavate

Ne izaziva nelagodu i ne ostavlja posljedice

Zašto biste se stidjeli i skrivali svoja stopala kada se ružnih čukljeva možete riješiti brzo i bezbolno .

