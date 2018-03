Kako brzo podignuti kapke i riješiti podbuhlost oko očiju

Najrašireniji ženski problem koji ih čini nezadovoljnima je podbuhlost oko očiju i umorni kapci. Uvođenje kratkih jutarnjih rutina i dobra večernja toaleta mogu gotovo u potpunosti riješiti problem.

Istraživanje koje je provela Dermalogica Hrvatska pokazalo je da žene svih dobi imaju sličan problem. Umorni kapci od dugotrajnog gledanja u mobitel ili računalo i podbuhlost od nedostatka sna čine ih nezadovoljnima jer je to područje gotovo nemoguće sakriti.

Osnova ljepote oko očiju svakako je dobar san. No, to nije uvijek moguće pa ćemo pribjeći malim trikovima koji će ovo stanje uvelike prevenirati. Prvenstveno unosite dovoljno tekućine. Manjak tekućine u tijelu uzrokovat će boranje kože i pojavu bora. Hidratacija kože ne ovisi samo o nanošenju krema. Prije spavanja obavezno dobro uklonite šminku jer cjelodnevno nošenje šminke začepljuje pore i taloži se u kanalicama bora konstantno ih proširujući. Područje oko očiju nemojte grubo brisati ručnikom jer je to najnježnije područje puno malih žilica koje mogu uzrokovati kronične tamne podočnjake.

Sunčane naočale svakako su jedan od alata koji će znatno usporiti razvoj bora jer ćete manje žmirkati očima, a oči će vam izgledati i manje umorne zbog blokiranja štetnih UV zraka.

Ako ipak nemate vremena za uvođenje dodatnih rutina i treba vam hitna pomoć za osvježenje kože oko očiju možete probati s 4-u-1 maskom za oči koja se ne mora ispirati, a može se nanijeti i na šminku. Multivalentna maska će učvrstiti, energizirati, posvijetliti kožu i ublažiti podbuhlost.

Upoznajte… Dermalogica Stress Positive Eye Lift

Novi proizvod iz Dermalogica obitelji je 4-u-1 aktivna maska s efektom hlađenja koja oživljava područje oko očiju i neutralizira znakove stresa u manje od tri minute. Maska je poput nježne kreme i ne uklanja se nakon nanošenja.

Sastojci su besprijekorni:

Ekstrakt sjemenki divljeg indiga posvjetljuje i ublažava tamne podočnjake.

Morska voda i ekstrakt arktičke alge ublažavaju podbuhlost.

Bioaktivna diglukozil galna kiselina u sinergiji s prirodnim mikrobima kože posvjetljuje i oživljava kožu oko očiju.

Rashlađujući aplikator za nanošenje maske energizira kožu trenutačno, ostavljajući osjećaj svježine.

Tko su dobitnici nagradnog natječaja Dermalogica Stress Positive Eye Lift

Čestitamo sretnim dobitnicama koje ćemo kontaktirati putem e-maila:

Božica Vlahović Silva Pećanić Sandra Mamić Manuela Rosić Nikolina Đaković

Autor: Parlov Una