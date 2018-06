Završilo prvo izdanje originalnog piknika koji je donio posebno osvježenje zagrebačkoj društvenoj sceni

Još je jedan vikend iza nas, a građani i posjetitelji Zagreba će ga pamtiti po jedinstvenom iskustvu koje ih je ovaj put dočekalo na Rokovom perivoju. Skriveni zeleni park u samom centru grada privukao je brojne znatiželjnike koji su bili spremni za prepuštanje i putovanje u čarobni svijet Staropramen Unplugged Experience Piknika. Nakon prve stanice i nezaboravna tri dana u Likovnoj Akademiji, u svom drugom vikendu piknik je ponovno okupio odlične glazbenike, uz čiju su unplugged glazbu, mirisnu hranu i osvježavajuće pivo, posjetitelji na trenutak zaboravili na sve brige te se opustili u društvu prijatelja okruženi posebno osmišljenom scenografijom.

Čarobno druženje na Rokovom perivoju otvorio je Saša Lozar, a uz njegove obrade poznatih svjetskih klasika, prošlog su petka uživali brojni građani Zagreba. Pjesme Tajno i Da, koje ne silaze s glazbenih top ljestvica, rasplesale su okupljene i najavile još dva nezaboravna dana uz Staropramen. Subota je tako bila rezervirana za mladu Niku Turković kojoj se na pozornici pridružio Alen Đuras, a u popodnevnim je satima nastupila i Lucija Jakelić Lu. Premijerno izdanje ovog jedinstvenog događaja zatvorili su Mladen Juričić Max, Filip Petković Buki i Vlado Matulić, momci iz grupe Ljetno kino, koji su svojim zaraznim zvukom i melodijama oduševili publiku. Ono što je posebno privlačilo pažnju bili su zanimljivi detalji, atraktivna scenografija, opuštajući baldehini, piknik dekice i košare kojima je bilo teško odoljeti.

”Sretni smo i zadovoljni jer su brojni građani ali i posjetitelji Zagreba prepoznali našu želju i namjeru da ispričamo malo drugačiju priču o druženju, zabavi, glazbi i prijateljstvu. Potrudili smo se pronaći dvije uistinu posebne lokacije, a atraktivnim smo detaljima istaknuli njihovu ljepotu te im udahnuli dašak Staropramen filozofije. Vjerujemo da će ovo prvo izdanje postati svojevrsna tradicija i da ćemo Picnic Your Way druženje nastaviti uskoro na novim lokacijama“, poručila je Diana Jokić, menadžerica za korporativne poslove Zagrebačke pivovare.

Podsjećamo, Picnic Your Way vikend započelo je 11. svibnja u magičnom dvorištu Likovne akademije, a za odličnu glazbu bili su zaduženi Damir Kedžo, Nikola Marjanović trio te Nika Turković i Matija Cvek. Kako bi iskustvo bilo u potpunosti zaokruženo, osim u glazbi i osvježavajućem pivu, gosti su mogli uživati u originalnim i slasnim zalogajima gastronomskog koncepta “5 do“12“. Tako ih je oba vikenda čekao posebno osmišljeni meni koji je uključivao NOM NOM Burgere by KIKI MATO, DAILY SPECIAL Burgere by KIKI MATO, VEGE HRSKAVIH PET, delikates čvarke i hrskave tortilje.