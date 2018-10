ZAGREPČANI ODUŠEVLJENI SVJETSKOM PREMIJEROM FILMA ‘BOHEMIAN RHAPSODY’

Hrvatska u velikom stilu dočekala Bohemian Rhapsody u Kaptol Boutique Cinema

Sinoć je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema powered by CineStar održana svjetska premijera jednog od najiščekivanijeg filma godine – Bohemian rhapsody. Kinematografija je napokon dočekala film koji u svom punom sjaju slavu grupu Queen i utjecaj Freddieja Mercuryja. Sinoćnja premijera powered byMastercard izazvala je nevjerojatne emocije uslijed vanserijske glume i dva sata fenomenalne glazbe, a večer je privukla i brojne poznate: direktorica CineStara i članica Uprave – Jadranka Islamović, Zdenka Kovačiček, Aleksandra Dojčinović, Matija Vuica, Jurica Popović, Martina Tomčić, Mirjana Mikulec, Martina Validžić, Tomo in der Mühlen, Saša Lozar, Matija Cvek, Antonio Franić, Arsen Anton Ostojić, Gorana i Alen Marin, Neno Belan, Igor Barberić, ali i mnogobrojne obožavatelje grupe Queen koji su ispunili svih pet punih dvorana Kaptol Boutique Cinema.

Za glazbeni program koji je ispunio iščekivanje satelitskog prijenosa iz Wembley Arene bili su zaduženi: Vortex Strings na violončelu i klaviru te izuzetni vokalisti i polaznici škole Husar&Tomčić U kulminaciji nastupa im se pridružio Saša Lozar, a sve je točke koreografirao Igor Barberić.

Dobitniku nagrade Emmy, Ramiju Maleku, pripala je čast uskočiti u Freddijeve cipele. Malek je veliki obožavatelj njegove glazbe i bio je oduševljen što ima priliku saznati više o ovoj glazbenoj ikoni, dok se uz njega u filmu pojavljuju Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joe Mazzello, Aidan Gillen, Tom Hollander, Allen Leech i Aaron McCusker. Posebno je važno istaknuti da su Brian May i Roger Taylor bili dio tima tijekom cijelog kreativnog procesa i njihovo sudjelovanje je osiguralo da film ostane vjeran povijesti.

Film u distribuciji Blitza u ostalim CineStar kinima počinje s prikazivanjem pretpremijerno od 26. listopada te osigurate svoja mjesta na vrijeme. Ne zaboravite pozvati odlično društvo koje zna uživati u vrhunskoj glumi i glazbi koja je utjecala ili će nesumjivo utjecati na mnoge generacije.

Ulaznice su već u prodaji http://bit.ly/BohemianRhapsodyCineStar