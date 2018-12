ZAGREBAČKA DŽAMIJA SINOĆ JE ZASJALA U ZAGRLJAJU ZLATNE BOJE!

Novi, suvremeni Chivas XV, u centru grada okupio je brojna poznata lica, kao i ljubitelje najpoznatijeg premium viskija na svijetu!

Zagreb je sinoć bio domaćin večeri otmjenosti i luksuza, ali i neupitne ležernosti i chica! Unleash Your Gold – kao glavna tematika, provlačila se kroz ovu ekskluzivnu večer, na kojoj je svečano predstavljen najnoviji član Chivas Regal obitelji – Chivas XV.

Zagrebačko elegantno predstavljanje novog Chivas blenda privuklo je veliki interes ljubitelja ovog svjetski iznimno popularnog pića. Predstavljanju su tako nazočili brojni poznati Hrvati, poput Marka Tolje, Joška Lokasa, Tomo in der Mühlena, Mije Kovačić, Katarine Baba, Igora Barberića i mnogih drugih. Uz najnovijeg člana Chivas obitelji, koji se te večeri posluživao samostalno ili pak kao dio sjajnih koktela, posjetitelji su uživali i u vrhunskim zalogajima, osmišljenim posebno za ovu priliku, kao i odličnom glazbenom sastavu Mangroove, koji je svojim ritmičnim melodijama i vibracijama uveo posjetitelje u ovu spektakularnu večer. Performans akrobatskih plesača na svili ostavio je sve bez daha, a atmosferu su dodatno zapalili izvrsni Nikola Marjanović i Danijela Večerinović, s pratećim bendom i plesačicama. Chivas XV pravi je dokaz kako ozbiljan, ali veoma moderan whisky nipošto ne treba uživati u ozbiljnom okruženju, stoga je kao idealno mjesto njegovog predstavljanja poslužio neobičan i originalan interijer novog preuređenog Meštrovićevog paviljona – Zagrepčanima poznatog i kao Džamija.

Tajna izvanrednosti Chivasa XV je u blendu whiskyja najmanje 15 godina starih, dok je njegov okus finiširan u “Grande Champagne Cognac” bačvama. U istim je tim bačvama prije Chivasa XV odležavao konjak rađen od grožđa regije “Cognac” u Francuskoj – regije poznate kao ‘dom najboljih konjaka na svijetu’. Chivas XV definiraju luksuzni, voćni i baršunasti okusi. Bogate i slatke arome marmelade od naranče, cimeta i sočnih grožđica koji se idealno sjedinjuju s okusom samog whiskyja i njegovim završnim aromama butterscotcha, karamele i vanilije. Oznaka XV inspirirana je načinom kojim se označuje starost konjaka (XO, VS, VSOP), no stilizirana na moderan način kako bi se ovom whiskyju dodao element modernosti karakterističan mlađoj generaciji, zlatnoj mladeži. Boca je oblikom ostala ista, prepoznatljiva za Chivas, no ono što je ističe, i čini ju savršenom za trenutke slavlja, je njezina zlatna boja. Spojem odlika tradicije i modernosti, Chivas je ostao u savršenoj ravnoteži – dosljedan sebi, ali s modernijim, urbanijim izgledom. Uživati u novom Chivas XV znači slaviti život s istinski luksuznim i jedinstvenim duhom. Chivas XV predstavlja suvremenu stranu tradicionalnog whiskiya te potiče njegove ljubitelje da stvaraju nezaboravna iskustva koja će trajati zauvijek.

Chivas XV je odvažan blended whisky stvoren za trenutke u kojim se slavi, nevažno o kakvom se slavlju radi. Ovaj novi član obitelji Chivas kao stvoren je za one koji smatraju da je whisky preozbiljno piće za slavlje, on je tu da staromodni whisky oslobodi ove stigme i svojim zaljubljenicima omogući da zasjaje u svakoj mogućoj prilici za slavlje!